Шаг за шагом

Под председательством руководителя службы информационной политики администрации Президента Дайырбека Орунбекова прошло совещание по реализации единой информационной политики в стране.

На заседании присутствовали заместители руководителей и пресс-секретари государственных органов и учреждений.

Они обсудили освещение деятельности госорганов, оперативное информирование населения о результатах своей работы и предоставление достоверной информации по запросам СМИ и гражданского общества.

В своём выступлении Дайырбек Орунбеков отметил, что реализация реформ, инициированных Президентом, проводится шаг за шагом, где пресс-секретарям отводится очень важная роль.

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