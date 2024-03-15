ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Под председательством руководителя службы информационной политики администрации Президента Дайырбека Орунбекова прошло совещание по реализации единой информационной политики в стране.
На заседании присутствовали заместители руководителей и пресс-секретари государственных органов и учреждений.
Они обсудили освещение деятельности госорганов, оперативное информирование населения о результатах своей работы и предоставление достоверной информации по запросам СМИ и гражданского общества.
В своём выступлении Дайырбек Орунбеков отметил, что реализация реформ, инициированных Президентом, проводится шаг за шагом, где пресс-секретарям отводится очень важная роль.
Дата публикации: 15:56, 15-03-2024
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