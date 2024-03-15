ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Шаг за шагом


Под председательством руководителя службы информационной политики администрации Президента Дайырбека Орунбекова прошло совещание по реализации единой информационной политики в стране.

 

На заседании присутствовали заместители руководителей и пресс-секретари государственных органов и учреждений.

 

Они обсудили освещение деятельности госорганов, оперативное информирование населения о результатах своей работы и предоставление достоверной информации по запросам СМИ и гражданского общества.

 

В своём выступлении Дайырбек Орунбеков отметил, что реализация реформ, инициированных Президентом, проводится шаг за шагом, где пресс-секретарям отводится очень важная роль.

Поделиться:

Автор: -

Дата публикации: 15:56, 15-03-2024

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АникинАрисоваАщеуловБорисенкоГоршковаНестероваСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминЛариса ЛИнестПлоскихПрокофьеваРубанСидоровCтейнбергСячинТихоноваШепеленкоШиринова