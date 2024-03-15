Турецкие медики делятся опытом

Президент Садыр Жапаров принял делегацию университета Инёню из города Малатьи, (Турецкая Республика) во главе с ректором, профессором, академиком Ахметом Кызылаем.

Обсуждены перспективы развития услуг по трансплантации органов человека, внедрение высокотехнологичного лечения в организациях здравоохранения, а также принятие комплекса мер, направленных на снижение смертности в Кыргызстане.

На встрече глава государства отметил, что граждане Кыргызстана вынуждены выезжать за границу для получения услуг по трансплантации, поскольку в республике нет опыта по пересадке органов человека.

Вместе с тем, как подчеркнул Президент, несмотря на различные финансовые трудности,

система здравоохранения страны располагает высококвалифицированными кадрами, которые стремятся соответствовать развитию мировой науки в области трансплантологии. Он напомнил, что в этом году по его поручению пятидесяти нашим гражданам проведут операцию по трансплантации почки за счёт бюджета страны. На каждую операцию выделено $7 тысяч. Следующий шаг — пересадка печени нуждающимся пациентам. Для достижения этой цели решено провести исследование проблем трансплантации органов человека в стране, а также изучить опыт зарубежных государств в области организации центров трансплантологии. Глава государства уверен, что внедрение научных, методических, правовых и организационных методов трансплантации органов в медицинскую практику страны позволит создать в Кыргызстане модель главного координационного центра по трансплантации печени. Благодаря этому в республике начнёт развиваться служба трансплантологии, что окажет положительное влияние на снижение показателя смертности в Кыргызстане.

Ахмет Кызылай в свою очередь поблагодарил Садыра Жапарова за тёплый приём и сообщил, что делегация университета Инёню прибыла в Кыргызстан по поручению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для обмена передовым опытом по развитию услуг трансплантации органов. Он сказал, что медицинский центр, названный в честь бывшего Президента Турции Тургута Озала, при университете Инёню — это одна из ведущих клиник по пересадке органов. За 22 года специалистами центра проведено более 3700 успешных операций. Ректор отметил, что в медицинском центре 65 медицинских специалистов из Кыргызстана успешно прошли обучение по трансплантации печени. Они уже работают в системе здравоохранения страны. Кроме того, в настоящее время в центре 33 кыргызстанских специалиста повышают свою квалификацию.

В завершение гость отметил, что университет Инёню готов содействовать и помогать в создании в Кыргызстане главного координационного центра по трансплантации печени.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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