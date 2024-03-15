Главная цель — здоровье людей

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял делегацию университета Инёню (город Малатья, Турция) во главе с ректором, профессором, академиком Ахметом Кызылаем.

На встрече обсуждены вопросы развития медицинской помощи по трансплантации органов человека, внедрения современных методов лечения в учреждениях здравоохранения. Торага Нурланбек Шакиев обратил внимание на проблемы, связанные с трансплантацией органов человека в Кыргызстане.

«Наши граждане, столкнувшиеся с этим недугом, вынуждены ехать на лечение в зарубежные страны. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется развитию сферы здравоохранения и внедрению современных методов лечения. Наша главная цель — обеспечение населения качественной медицинской помощью, особенно с использованием передового международного опыта по трансплантации органов и тканей человека», — сказал торага, обозначив большой опыт турецких специалистов в этой области, и подчеркнул важность совместной работы. Наряду с этим он добавил, что Жогорку Кенеш поддерживает все инициативы, направленные на развитие сферы здравоохранения.

В свою очередь ректор университета Инёню Ахмет Кызылай выразил признательность торага Нурланбеку Шакиеву за тёплый приём и отметил, что делегация университета Инёню прибыла в Кыргызстан, чтобы поделиться передовым опытом по развитию услуг трансплантации органов. Также академик Ахмет Кызылай, отметивший, что медицинский центр при университете Инёню — это одна из ведущих клиник по пересадке органов, рассказал о том, что за последние 22 года успешно проведено более 3700 операций. Во встрече приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов и Бактыбек Сыдыков.

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