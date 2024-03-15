Работа на благо страны

Президент Садыр Жапаров принял новоизбранного главу Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиза Закирова. Во встрече участвовал директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана Тойгонбай Абдыкаров.

Глава государства поздравил Абдулазиза Закирова с избранием на должность муфтия Кыргызстана. Во время обсуждения подняты различные вопросы текущей деятельности ДУМК, а также противодействия возникающим вызовам и угрозам, стоящим перед страной. Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика — светская и многоконфессиональная страна, в которой около 90% населения составляют мусульмане. Он отметил значимость толерантности, терпимости и щедрости, пропагандируемых исламом, а также роль Духовного управления мусульман Кыргызстана в содействии этим ценностям.

Глава государства выразил обеспокоенность по поводу некоторых явлений, не соответствующих традиционным ценностям ислама, и призвал делать упор на необходимости придерживаться традиционного ханафитского мазхаба. Садыр Жапаров также выразил удовлетворение работой Духовного управления мусульман Кыргызстана по разъяснению Указа Президента «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике». Отмечено, что граждане постепенно отказываются от установки дорогих надгробий и пышных торжеств в кредит, и Президент призвал к продолжению данной работы для минимизации явлений расточительства.

Муфтий Абдулазиз Закиров в свою очередь поблагодарил за приём и поздравил Президента Садыра Жапарова с началом священного месяца Рамазан. Он также сообщил о проведении разъяснительных работ по поручению главы государства во всех регионах республики и о планах по созданию резерва кадров.

В заключение встречи Президент Садыр Жапаров пожелал новому муфтию успехов в его ответственной работе на благо страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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