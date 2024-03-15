Работа в команде

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана Рапилем Жошыбаевым.



Они обменялись мнениями по организации и подготовке предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также по реализации совместных проектов в торгово-логистической, промышленной, экономической, дорожной, приграничной сферах. Рассмотрен и обсуждён широкий круг актуальных и текущих вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

В завершение встречи собеседники выразили обоюдную готовность способствовать дальнейшему укреплению и продвижению двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Автор: -