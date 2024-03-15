Работа в команде

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана Рапилем Жошыбаевым.
Они обменялись мнениями по организации и подготовке предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также по реализации совместных проектов в торгово-логистической, промышленной, экономической, дорожной, приграничной сферах. Рассмотрен и обсуждён широкий круг актуальных и текущих вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
В завершение встречи собеседники выразили обоюдную готовность способствовать дальнейшему укреплению и продвижению двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Дата публикации: 15:51, 15-03-2024
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