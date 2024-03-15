Испытанному верить

С 1 июля 2024 года Казахстан намеревается запретить реализацию продукции, лицензированной в Кыргызстане. Информация об этом изложена в проекте постановления Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Причиной введения таких ограничений послужило то, что, по утверждению казахской стороны, соответствующие органы Кыргызстана якобы оформляют документы по соответствию качеству с нарушениями и без проведения соответствующих испытаний.

«К концу 2023 года в Казахстане имелось 413 испытательных лабораторий, а в Кыргызстане всего 43. Однако за 2022-2023 годы ведомства Кыргызстана выдали больше разрешительных документов, чем казахстанские.

Казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения, однако решения не нашлось, при этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охрану окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров», — говорится в официальном заявлении казахского Минторга.

В связи с этим в Комитете технического регулирования и метрологии РК предлагают ввести запрет на выпуск в обращение в Казахстане и обращение на территории страны продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG (Кыргызстан), выданными или принятыми после 1 июля 2024 года.

Напомним, Кыргызстан и Казахстан состоят в ЕАЭС, что позволяет странам производить беспошлинный ввоз и транзит товаров. Тем не менее время от времени возникают те или иные проблемы с товарооборотом. В качестве подтверждения можно привести факты, когда на КПП казахско-кыргызской государственной границы возникают многокилометровые очереди грузовых автомашин, следующих транзитом через территорию Казахстана в другие страны СНГ.

В руководстве двух стран не раз говорили о проблеме низкого товарооборота несмотря на соседство. Препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС также комментировал Президент Садыр Жапаров, отмечая, что они вносят раскол в отношения между членами организации и создают негативный имидж Союза.

Министерство экономики и коммерции оперативно отреагировало на казахский документ:

«Выражаем свою обеспокоенность относительно размещённого для публичного обсуждения проекта постановления правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах выпуска в обращение и обращения продукции», разработанного Министерством торговли и интеграции РК, о введении запрета на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG (Кыргызстан), выданными или принятыми после 1 июля 2024 года».

В МЭК КР заявили, что принятие казахской стороной указанного документа в Кыргызстане расценивается «как препятствия, имеющие признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза, и ограничивает доступ для предпринимателей государств — членов ЕАЭС на внутренний рынок Евразийского экономического союза, и может создать прецедент по непризнанию документов об оценке соответствия в рамках Союза».

При этом в Минэкономе сообщили, что проводится работа по недопущению нарушений процедур оценки соответствия, а также борьба с «серыми сертификатами», с нарушениями процедур подтверждения соответствия.

«Так, 7 марта 2024 года разработан и подписан совместный план мер Министерства экономики и коммерции КР и министерства торговли и интеграции РК по борьбе с недобросовестными субъектами аккредитации.

Кроме этого, принято постановление Кабмина от 28 февраля 2024 года «О внесении изменений в некоторые постановления правительства КР в сфере подтверждения соответствия продукции и аккредитации органов по оценке соответствия», которым с 20 марта 2024 года функции по регистрации деклараций о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) единой формы переданы уполномоченному органу — Центру по стандартизации и метрологии при МЭК и его территориальным подразделениям.

Помимо этого, утверждено Положение о порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении/исключении аккредитованных органов по оценке соответствия в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС», — говорится в официальном сообщении МЭК.

Как сообщили «Слову Кыргызстана» в ведомстве, в республике уже создан реестр протоколов испытаний, выданных лабораториями КР. Проведён государственный надзор за органами по сертификации, и шести органам наложен штраф на сумму более полутора миллиона сомов. Более того, у восьми органов приостановлены аттестаты аккредитации и отменены действия документов об оценке их соответствия нормам ЕАЭС.

Для того чтобы уладить возникшие недоразумения, МЭК предложило казахской стороне создать реестр национальных протоколов испытаний для мониторинга легитимности протоколов испытаний, используемых органами по сертификации.

В ведомстве также проинформировали, что для решения данного вопроса будут проведены консультации с Департаментом технического регулирования ЕЭК, а также со всеми заинтересованными сторонами Союза.

Любовь БОРИСЕНКО.

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