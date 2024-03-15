Скромное обаяние прирождённого трудоголика

Апасу Жумагулову — 90 лет

Когда речь идёт о Жумагулове, напрашивается эпитет «великий». Но я отказывался от такого шага, ибо в наше безнормное время слово это, применяясь к месту и ни к месту, натаскано, стало привычной обыденностью. Реальный и очень крупный масштаб его личности от этого не пострадает. Ибо он фигура воистину историческая в любой системе координат: и в кыргызской национальной, и в советской, и постсоветской истории XX столетия.

Он крупный без натуги и, естественно, как гора. Все мы привыкли к тому, что есть такой внешне скромный, молчаливый человек, но с железной волей и упорным достоинством большого политика. Так мы, привыкнув к горам, неожиданно видим эти горы словно впервые — ну и махина!

Мне кажется, что в мире, во всяком случае в российско-кыргызской истории, нет человека, который трижды поднялся на пост главы правительства своей страны в переломные периоды её существования. Как это могло случиться? Ведь чтобы взойти на самый верх исполнительной вертикали государственной власти, ему предстояло пройти через стальное сито КГБ, через тщательные проверки и испытания партаппарата КПСС, через зависть и подножки своих же сослуживцев, друзей и родственников. И он прошёл. Здесь, по-моему, сыграли свою роль несколько факторов.

Во-первых, сугубо пролетарское, советское происхождение его семьи, честное, поистине подвижническое служение отца советской власти, который с первых дней на фронтах ВОВ прошагал солдатом-минёром до Берлина, затем прошёл японскую войну и только в ноябре 1945 г. вернулся домой. В семье пятеро детей, больная мама, бедность и нищета. Апас, конечно, сполна испытал на себе все «прелести» детства военного лихолетья, которые и послужили ключевым фактором особой закалки его поколения.

Во-вторых, это московское высшее образование. Он окончил с отличием геологический факультет Московского нефтяного института, прибыв туда из единственной в Бишкеке кыргызской школы №5, которая была «гнездом талантов» первых поколений кыргызской национальной интеллигенции: А. Жумагулова, С. Ибраимова, Б. Мураталиева, К. Кулматова, Т. Океева, С. Жигитова и других.

В-третьих, выдающиеся профессиональные и интеллектуальные способности, упорный и неутомимый труд. Трудолюбие Апаса Жумагуловича необыкновенное, об этом неслучайно ходят легенды. Он 14 лет работал непосредственно на производстве, пройдя все ступени инженерной, руководящей работы до главного инженера объединения «Кыргызнефтегаз».

Работая здесь, он увидел все пороки и болезни советской экономической системы, видел, что главными показателями успешности предприятий были объём валовой продукции, а не качества. Он пишет: «Внедрили закачку воды в нефтяные пласты, и умирающий промысел зажил заново, увеличив добычу за тот же год в четыре раза. Только этим в «Кыргызнефти» многие годы мы удерживали добычу на уровне

300 тыс. тонн в год. Но можно ещё лет двадцать-тридцать добывать 200-300 тыс. тонн нефти. Для этого нужно освоить более дорогостоящие новые технологии, которые непременно позволили бы нам увеличить добычу нефти. Это гидроразрывы с давлением на продуктивный пласт 1500-1800 атмосфер». Здесь он показывает, как за валовым показателем не позволяли им внедрить эффективную технологию. Словом, Апас Жумагулович — один из тех редких руководящих кадров, которые ещё в те 70-годы осознали необходимость внедрения рыночных механизмов экономики.

Его кумиром стал один из великих сталинских наркомов, работавший долгие годы председателем Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, который в годы ВОВ лично руководил эвакуацией промышленности из западных регионов страны на восток России, в Центральную Азию. Именно Алексею Косыгину принадлежит авторство экономической реформы 1965 года. Он считал, что личная заинтересованность рабочих предприятий приведёт к повышению производительности труда, повышению качества и увеличению выпуска продукции. В результате после VIII пятилетки валовой общественный продукт вырос на 13 процентов, среднегодовой рост производительности труда составил 7,4 процента. В строй вступили около 1900 промышленных предприятий. Благодаря А. Косыгину организована «легендарная» дорога жизни в блокадном Ленинграде. Административно-командная система не позволила до конца осуществиться экономическим реформам А.Н. Косыгина, но всё-таки рыночные мысли, засеянные им в недрах общественного сознания, взросли впоследствии в полный рост.

С тех пор Жумагулов постоянно в поисках нового, эффективного в управлении экономикой, проявляет здоровое критическое отношение к проводимой властями повседневной работе. Его политическое мировоззрение основательно поколебали слова широко известного и уважаемого в народе шефа КГБ Ю. Андропова о том, что «мы не знаем, не понимаем то общество, в котором живём».

Но, самое главное, его счастье, что в те годы он прямо и непосредственно попадает в руки самого Т. Усубалиева — воистину новатора и успешного управленца социалистической экономики. В 1974 году назначается в аппарат ЦК Компартии Киргизии заведующим промышленно-транспортным отделом и работает там 6 лет, затем избирается секретарём Центрального Комитета. И начинаются его «вращения» по высшей оси правящей номенклатуры — первым секретарём Иссык-Кульского обкома партии и, наконец, председателем Совета Министров Кыргызстана, что трижды стало «золотым венцом» его политической карьеры.

А. Жумагулов — один из редких руководителей того времени, кто до нюансов, до тонкостей разобрался и понимал и лучшие, и худшие стороны централизованной плановой экономики, и сумел их использовать на конкретной практике. В частности, он усвоил и овладел ленинским искусством выбора главного, решающего звена в многосложной цепи хозяйственно-экономических проблем, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь.

Это оказался испытанный метод развития советской экономики в довоенные и послевоенные годы пятилеток, что называлась «мобилизационной экономикой».

Если брать, скажем, сталинскую модернизацию 30-х годов, сначала ядром и решающим звеном стали тяжёлая промышленность, автопром, транспортное машиностроение, а потом стала военная промышленность. И она требовала химии, металлургии, строительства и производства строительных материалов. И практически с нуля, или почти с нуля, создавались вот эти отрасли. А откуда брались ресурсы? Из деревни. Неграмотных людей учили читать и писать, они уходили в город, попадали на стройку, на простые производства. А дальше — рабфак, сложные производства. Далее наступила послевоенная модернизация, которая практически началась в 1955 году и продолжалась примерно до 1975 года. И как раз на этот период приходится деятельность А. Жумагулова в ЦК Компартии Киргизии.

В те годы в Кыргызстане следовало одновременно решать три неотложные задачи: первая — повышение уровня жизни людей, который был тогда ещё очень низкий; вторая — ускоренная модернизация экономики; третья — массовый всеобуч, культурная революция.

Для чего пришлось качественным образом менять ситуацию, добиваться в дальнейшем резкого повышения уровня социально-экономического развития республики в ближайшей и дальней перспективах. В этих целях в 70-80-х годах разработали перспективные планы развития экономики республики на предстоящие три пятилетки, на 1991-2005 гг. Эти планы, разработанные под руководством А. Жумагулова, апробировали в союзном Госплане с участием его специалистов и учёных-экономистов.

Здесь впервые на республиканском уровне, неожиданно смело перспективно планируется на 1991-2005 гг. увеличить производство национального дохода в 2,6 раза, валового общественного продукта — в 2,3 раза, валовой продукции промышленности — в 2,5, сельского хозяйства — в 1,6 раза. Решающими звеньями, ухватившись за которые можно осуществить эти планы в жизнь, выбраны ускоренное развитие энергетической базы, широкая электрификация народного хозяйства. Главные ресурсы здесь, конечно, — великая река Нарын, недра кыргызской земли и многонациональный народ Кыргызстана.

В результате построены и вырабатывали электроэнергию Уч-Курганская, Ат-Башинская, Токтогульская, Курпсайская, Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская ГЭС. Для сведения нового поколения: суммарные затраты почти 900 млн рублей, выделенных из союзного бюджета на строительство указанных гидроэнергетических узлов, давно уже в те годы окупились. Кроме того, союзный центр на начало 1986 года получил через Минэнерго СССР 386 млн рублей (в ценах тех лет) чистого дохода от эксплуатации указанных гидроэлектростанций. Эти станции дали возможность построить объединённую Среднеазиатскую энергосистему. Экономический эффект Токтогульского гидроузла по чистой совокупной продукции составил (по оценкам 1983 года) 900 млрд рублей в год.

Всего лишь за четверть века такие результаты могла дать только плановая мобилизационная экономика, которая походит на лазер с ядерной накачкой. Там огромная плотность на короткий промежуток времени

(26 лет) и огромный разогрев. То есть все работают, как вот этот луч, который прожигает, добивает всё до поставленной цели, порождает новые, ещё более грандиозные созидательные цели.

Поражает воображение команда Усубалиева-Жумагулова по созданию Иссык-Кульско-Чуйского территориально-производственного комплекса, что основан на переброске части вод реки Сары-Джаз, полностью формирующейся на территории Киргизии и протекающей по этой территории около 200 км, а дальше в Китай. Этот беспрецедентный проект не имел аналогов в мире и вполне мог тягаться с такими комплексами, как Асуанский в Египте или Западно-Сибирский в России. А проектно-программная реализация этого проекта была настолько драматично и филигранно проведена через все коридоры и высочайшие кабинеты союзного Центра, что только диву даёшься.

Апас Жумагулов в своей книге «Что отдано взамен» подробно описывает этот процесс: «Как возникла изначально идея формирования Иссык-Кульско-Чуйского территориально-производственного комплекса? Если кто-либо скажет или напишет, что она возникла сразу как цельная идея, не верьте, не так это было. К проекту шли постепенно, шаг за шагом, объединяя пути решения отдельных крупных проблем. Одной из них и, возможно, главной оказалась проблема пополнения озера Иссык-Куль (ядро проекта).

В результате огромных работ руководству республики удалось повернуть союзную бюрократию лицом к данной проблеме. Московские комиссии, учёные, специалисты начали работать вплотную вместе с нами в Бишкеке.

К решению проблемы подключилась Академия наук СССР. Президент Академии А. Александров и Т. Усубалиев обратились с совместным письмом к генеральному секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу, которое рассмотрели на Секретариате ЦК КПСС, откуда поступили потом указания соответствующим органам.

Госплан принял решение и включил красной строкой в план последней пятилетки СССР. К сожалению, после распада Советского Союза все дела по созданию Иссык-Кульско-Чуйского ТПК, в том числе освоение ресурсов реки Сары-Джаз, прекратились».

А. Жумагулов стоял у истоков золотодобывающей промышленности Кыргызстана. Он руководил работами по ускорению поисково-разведочных работ на месторождениях, выбору месторасположения золотокомбината «Макмал» (перенос завода и посёлка почти в село Казарман), завершению поисково-разведочных работ, проектированию Левобережного Талдыбулака, Кумтора, Джеруя, строительству и вводу в эксплуатацию первенца золотодобывающей промышленности республики — комбината «Макмалзолото».

Именно Апас Жумагулович — крёстный отец «Кумтора» — нашумевшего на весь мир ныне несущего «золотое яйцо» экономики Кыргызстана золотодобывающего предприятия. В своей книге премьер-министр рельефно показывает драму принятия этого решения в кабинете последнего премьера Советского Союза Н. Рыжкова с участием великого министра среднего машиностроения Е. Славского, министра геологии Е. Козловского. В те же дни Жумагулов ставит перед правительством СССР вопрос о доразведке золотых месторождений в Киргизии и получает одобрение. Н.И. Рыжков по этому поводу писал: «Это он поставил вопрос о доразведке золота в республике, и я дал ход его инициативе».

Своё независимое существование кыргызское государство начало навязанными извне либертарианскими методами экономических реформ. Точно так же, как в России и соседних постсоветских странах, параллельно с разрушением существующего хозяйственного механизма провели шоковую либерализацию цен, приватизацию ради приватизации. Открытие экономики страны произошло одномоментно: внутренний рынок был распахнут перед жесточайшей мировой конкуренцией. Падало производство, росли безработица, бедность и нищета.

За все эти прошедшие годы пост премьер-министра занимали около 30 молодых представителей национальной элиты с недюжинными способностями, вполне здоровыми амбициями. И их искренние стремления, чтобы круто повернуть ситуацию в нужное направление, оказались обречены на провал. Ибо данный курс был навязан нам объективной исторической закономерностью перехода от социализма к капитализму в его самой дикой, хищнической форме. Как говорится, «против лома нет приёма». Политика западного глобализма, стремясь к гегемонии, открыто боролась за деградацию национальных государств и их экономик.

Здесь и Жумагулов не исключение. В смутные 90-годы он дважды побывал на посту премьер-министра, но не смог выдвинуть хотя бы один пример типа Сары-Джазского комплекса или энергетической программы. Однако, приступив к работе в качестве председателя Совета Министров КР, принял ряд мудрых решений, которые спасли страну от хаоса и дестабилизации.

Первое — не начинал свою работу с разбора ошибочной линии и порочной практики президента и его команды, которая привела за прошедшие годы страну к краю пропасти. Он ни в одном из своих выступлений не назвал ни одной фамилии повинных в происшедшем.

Второе — нельзя было принимать решения, которые могли бы интерпретироваться как возврат в «светлое прошлое», несмотря на то, что увеличилось число людей, говоривших и, что самое главное, веривших в то, что «раньше было лучше».

Третье — несмотря на очевидный негативный, подчас преступный, характер того, как осуществлялась приватизация, приведшая к ограблению общества в целом, государства, людей, дезорганизации и падению производства, не следовало призывать к огульной её отмене, к новому массовому перераспределению собственности. Это могло бы окунуть страну в кровь, ударило бы по образующемуся среднему классу, сбило с ног честных предпринимателей.

Жумагулов глубоко осознал, что для реального продвижения по этому пути, а не резкого отката назад, перспектива которого была на тот момент не такой уж призрачной, необходима социальная ориентация осуществляемых реформ, с тем чтобы они в конечном счёте обязательно служили улучшению положения, подъёму жизненного уровня, интересам населения республики.

Как этого добиться? Прежде всего за счёт усиления экономической роли государства, что отнюдь не означало и не могло означать свёртывания рыночных процессов. Напротив, он считал, что государство должно способствовать переходу к цивилизованному рынку, который не возник и не мог возникнуть сам по себе в результате хаотического движения без продуманного государственного вмешательства.

А. Жумагулов пережил несколько эпох: эпоху гражданской войны и репрессий, эпоху фашизма, эпоху холодной войны, эпоху глобализации и краха демократической программы, эпоху сакрализации рынка и нового подъёма национализма. Как и положено большому политику, он относится к фактам без гнева и пристрастия, но в отношении морали и идеологии своего отношения не скрывал. Он последовательный гуманист свободы мысли и совести.

Несмотря на то, что мы с ним давно работаем вместе, подружились лишь недавно, лет 10 назад, горжусь, что удостоился его дружбы. Ныне мы встречаемся часто, говорим много и страстно, спорим.

Когда Апас Жумагулов спорит, он преображается — такими были пророки: немощными и могучими одновременно. Он любит жизнь, верит в судьбу, обожает свою семью, свою добрую, высокочеловечную Айгул Дуйшеналиевну. Убеждённый трезвенник, но с близкими друзьями не откажется от пары рюмок виски. Любит кыргызскую национальную песню, особенно Баетова, А. Огонбаева, комуз в исполнении К. Орозова, гордится своей близкой дружбой с Ч. Айтматовым.

Есть особые люди — они как фильтр, поставленный Богом в течение времени: эти люди очищают время. И А. Жумагулов именно такой человек.

Ж. СААДАНБЕКОВ.

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