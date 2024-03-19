Пустая таблетка

Мы импортируем 97 процентов изделий медицинского назначения, и такая тенденция не меняется на протяжении уже более чем 30 лет. Фармацевтическая зависимость нашей страны глобальная и по сути угрожает национальной экономической, да и не только, безопасности. Случись пандемия, а её нам обещают в виде таинственной болезни Х, лекарства нужно будет покупать за рубежом по баснословной цене, как это уже было во время ковида. Причём средства на эти цели придётся занимать у международных финансовых институтов под бешеные проценты. Почему же попытки наладить своё фармацевтическое производство особых успехов

не приносят?



КОМУ КАКАЯ ВЫГОДА

На днях министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с представителями предприятий по производству фармацевтической продукции и государственными органами.

По официальным данным, мероприятие организовали для обсуждения ключевых проблем в отрасли и выработки перспективных направлений дальнейшего развития.

Статистические данные, озвученные министром, удручают, но и удивляют не меньше.

Итак, по его словам, сегодня удельный вес фармацевтического производства в промышленности незначительный — 0,1 процента. Однако тут же он сообщает, что с 2020 года в стране наблюдается постепенный рост объёмов производимых лекарственных средств и медицинских изделий. По итогам прошлого года индекс физического объёма составил почти 135 процентов. То есть и рост вроде бы есть, а подняться выше 0,1 не получается. Почему? Да и отечественных пилюль в аптеках пока не наблюдается.

— Придавая важность и значимость формированию отечественной фармацевтической промышленности, министерством совместно с представителями фармпредприятий и госорганами проводится работа по созданию условий для наращивания объёмов собственного производства и снижению уровня импортозависимости, — заявил Данияр Амангельдиев. — Принято распоряжение Кабинета министров, которым утверждён перечень фармацевтической продукции, производимой в стране, которая должна приобретаться государственными учреждениями. Кроме этого, главой Кабмина Акылбеком Жапаровым подписано постановление «Об утверждении перечня лекарственных средств, медицинских изделий, а также исходных материалов, используемых в производстве лекарственных средств, освобождённых от уплаты налога на добавленную стоимость при поставке на территорию КР». Это позволяет отечественным фармацевтическим компаниям импортировать сырьё без уплаты НДС и повысить конкурентоспособность производимой продукции.

По словам Амангельдиева, министерством совместно с производителями и соответствующими госорганами проводится работа по формированию приоритетов развития отрасли, где заложены мероприятия для решения основных вопросов отечественных фармацевтических предприятий. Это организация лаборатории по проведению биоэквивалентности произведённой фармацевтической продукции, создание условий для модернизации и расширения производств с доступом к льготному финансированию, ну и, наконец, оказание помощи отечественным производителям для участия в международных выставках, форумах, привлечение инвестиций в фармацевтическую отрасль, организация высокотехнологичных производств, внедрение GMP стандарта на производственных площадках отечественных предприятий. В Минэкономики уверены, что это позволит значительно повысить качество производимых в стране лекарственных средств, обеспечит выход на экспорт нашей фармацевтической продукции.

НЕ ОПОЗДАТЬ БЫ

Оптимизму главы Минэкономики можно только позавидовать, ибо говорить об экспорте фармацевтической продукции при удельном весе её производства в 0,1 процента — это смело. Ведь, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Оставим Данияра Амангельдиева с его мечтами и поговорим о фармацевтическом рынке Центральной Азии.

То, что мы в аутсайдерах и пока маловероятно, что в скором времени позиция как-то изменится, это аксиома. Ниша занята, и освобождать её никто не собирается.

Лидирующую позицию в этой сфере занимает Узбекистан. С момента обретения им независимости фармацевтическую отрасль включили в реестр стратегических, и она получала огромную поддержу от государства. В это время наши аптеки наполнялись таблетками и микстурами, которые челноки таскали из-за рубежа.

Кроме господдержки узбекской фарминдустрии власти этой страны создали настолько привлекательные условия для инвесторов, что деньги рекой полились в налаживание и модернизацию производства.

В июне прошлого года китайская компания в Самарканде начала возводить фармацевтический завод стоимостью 250 миллионов долларов. Специализироваться он будет на производстве препаратов для крови. В марте прошлого года украинский фармпроизводитель «Юрия-фарм» приобрёл в Узбекистане предприятие «Река-мед».

Двумя годами ранее, сразу после пандемии, египтяне в Ташкентской области наладили фармацевтическое производство, вложив в него более 20 миллионов долларов. Завод уже производит 120 видов медикаментов, в том числе противовирусные и гормональные препараты, лекарственные порошки, а также желатиновые капсулы.

Десять лет назад успешно вложили средства в узбекскую фарминдустрию и поляки, инвестировав в отрасль более шести миллионов долларов. Построили завод по выпуску лекарств и бизнесмены Сингапура, вложив в него свыше 10 миллионов долларов. Не обошлось, конечно же, без американцев, которые расщедрились на 20 миллионов долларов.

И всё же основным игроком на фармрынке Узбекистана остаётся Россия. На проходившей не так давно международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» состоялся круглый стол «Партнёрство России и Узбекистана в секторе фармацевтической и медицинской промышленности». Один из вопросов повестки дня — сближение фармацевтической отрасли двух стран. Сегодня этот рынок в Узбекистане стабильно растёт на 10-15% в год. Он уже достиг отметки в 1,4 миллиарда долларов.

На днях стало известно, что Индия запустит в Узбекистане фармацевтический проект стоимостью 30 миллионов долларов. Возведут его в Джизакской области. Он будет производить свыше 100 наименований лекарственных средств.

Планируется, что 70 процентов произведённой на новом совместном предприятии продукции будет направлено на внешний рынок и 30 — на внутренний.

К тому же Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил своему правительству довести количество фармпредприятий до 190. Вот так как-то! Для сравнения — в Казахстане их всего 50.

ПОКА В ПЕРСПЕКТИВЕ

У нас пока вот такая картина маслом. По словам министра, сегодня функционируют 2717 фармацевтических организаций, и только 38 занимаются производством. Предположить, что более 2,5 тысячи поставщиков импортных лекарств откажутся даже от малой части прибыли, конечно, можно, но сложно.

Да и особого рвения, чтобы изменить ситуацию в отечественной фарминдустрии, не наблюдается, а вот заседаний, на которых что-то обсуждают и составляют очередной план по выполнению плана, хватает.

Глава Минэкономики собрал производителей и импортёров лекарств на прошлой неделе. До этого, в 2021 году, подобное совещание проводил Артём Новиков, будучи первым вице-премьером. И тогда тоже речь шла о разработке и выполнении плана и прочего.

Три месяца назад заместитель главы Кабмина Бакыт Торобаев тоже собирал «фармацевтов». Он тогда поручил Минздраву разработать дорожную карту развития отечественной фармацевтической промышленности. Причём он рекомендовал включить в неё как введение НДС при импорте, так и проработку механизмов обеспечения отечественными препаратами розничной аптечной сети. Минздраву же нужно было найти способы, как увеличить производство лекарственных средств с доведением объема с трёх до 20 процентов, а также разработать программу льготного финансирования отрасли.

— Важным моментом для развития отечественной фармотрасли может стать перенос до 2030 года срока так называемого «обязательного соблюдения требований необходимой производственной практики Евразийского экономического союза», — пояснил представитель Ассоциации фармацевтической промышленности Рахим Бабаев. — Сейчас он установлен до 31 декабря 2025 года. Процедура же эта длительная и затратная, а многие наши компании ощущают сегодня нехватку финансов.

Члены ассоциации обратились к Кабмину с просьбой поддержать механизм именно планового выпуска лекарств. Это, как они надеются, даст возможность гарантированного сбыта произведённой продукции. Также они попросили выделить субсидии для внедрения стандартов ЕАЭС и предложили ввести НДС на импорт некоторых видов завозимых лекарств.

Но по карману ли они будут в этом случае кыргызстанцам? Да разве это кого-то волнует?

Любовь БОРИСЕНКО.

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