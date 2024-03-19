Старт — 23 марта

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В связи с погодными условиями в Бишкеке общегородской субботник состоится 23 марта 2024 года.
В рамках объявленного двухмесячника мэрия города призывает организации и учреждения, независимо от форм собственности, и хозяйствующие субъекты проводить уборку и благоустройство на прилегающих территориях.
Отметим, что в столице с 11 марта по 11 мая 2024 года объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы.
Дата публикации: 16:12, 19-03-2024
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