ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Старт — 23 марта


В связи с погодными условиями в Бишкеке общегородской субботник состоится 23 марта 2024 года.

 

 

В рамках объявленного двухмесячника мэрия города призывает организации и учреждения, независимо от форм собственности, и хозяйствующие субъекты проводить уборку и благоустройство на прилегающих территориях.

 

Отметим, что в столице с 11 марта по 11 мая 2024 года объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы.

Поделиться:

Автор: -

Дата публикации: 16:12, 19-03-2024

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АникинАрисоваАщеуловБорисенкоГоршковаНестероваСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминЛариса ЛИнестПлоскихПрокофьеваРубанСидоровCтейнбергСячинТихоноваШепеленкоШиринова