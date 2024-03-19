Старт — 23 марта

В связи с погодными условиями в Бишкеке общегородской субботник состоится 23 марта 2024 года.

В рамках объявленного двухмесячника мэрия города призывает организации и учреждения, независимо от форм собственности, и хозяйствующие субъекты проводить уборку и благоустройство на прилегающих территориях.

Отметим, что в столице с 11 марта по 11 мая 2024 года объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы.

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