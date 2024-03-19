Распахнула Масленица душу

«Пришла Масленица дорогая — наша гостьюшка годовая!», «Где Масленице быть, там блинам в рот плыть!» — эти и другие присказки и поговорки раздавались в последний день давнего и традиционного праздника на Прудах, живописного места в Иссык-Атинском районе, которое выбрали для прощания с зимой казаки Бишкекской и Новопокровской станиц Семиреченского казачьего войска.



Масленица — это всегда праздничный калейдоскоп цветов, красок, позитивных эмоций, ярких национальных костюмов и песен. Это старинный народный праздник, берущий начало ещё с языческих времён. Она длится целую неделю, и каждый день имеет свой установленный порядок. Знаете, что выражение «Первый блин — комом» вначале имело совсем иной смысл, чем не получившийся скомканный блин. Правильное значение было таково: «Первый блин комам» — во времена язычества ими называли медведей — покровителей рода, и их уважали, боялись и задабривали. И как раз с наступлением весны, чтобы задобрить просыпающегося мишку, ему несли в лес и оставляли первый блин. Есть присказка, которая звучит так: «Первый блин — комам, второй — знакомым, третий — родне, а четвёртый — мне».

Во дворе фермерского хозяйства, которое и носит это простое название Пруды, всех приезжавших сюда на праздник Прощёного воскресенья, выпавшего на последний день Масленицы, встречала высокая кукла-чучело в девичьем обличье. Это тоже особая примета праздника: кукле, набитой соломой, которая так и называется «Масленица домашняя», по традиции в руки дают стопку блинов, а с окончанием праздничного действа сжигают в знак прощания с зимой. В последний день Масленицы все ходят друг к другу в гости и просят прощения. И здесь на Прудах нас обнимали совершенно незнакомые люди и просили за что-то прощения. Поначалу было не очень комфортно, а потом мы с коллегой привыкли, и также просили прощения у приветствовавших нас незнакомцев.

Интересно, а что вы думаете, когда обидевшие вас просят у вас прощения? Уже многие годы мы отмечаем на Масленицу Прощёное воскресенье, когда все православные просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистым сердцем, и встретить так Пасху. Только тогда в нашем сердце будут мир и покой, но нужно простить тех, кто нас обидел и попросить прощения у того, кого мы сами обидели. Многим из нас из собственного опыта хорошо известно, что простить гораздо труднее, чем самому просить прощения, но прощать всё-таки надо. Первым уступит самый добрый человек, но самое главное — желание простить, и тогда нужные слова подберутся сами собой.

Масленичная неделя заканчивалась, и всем прибывшим сюда в воскресенье хотелось успеть проводить зиму, увидеться с гостями и блинов разных поесть. Вспомнить старинные традиции, на санках покататься, на ярмарке побывать, невесту выбрать, чучело сжечь — все эти традиционные забавы казаки подготовили для гостей праздника. А когда запел народный хор «Казачья песня» под руководством Георгия Белкина, то у Масленицы словно душа распахнулась. Не удержался народ и кинулся под казачью лезгинку задорно плясать, да ершистые и весёлые припевки бойко другим дарить. А потом в круг вышли братья-казаки и воспитанники их кадетской школы, которые с молодецкой удалью размахивали шашками и казачьими плетьми (нагайками), демонстрируя лихие приёмы боевой фалансировки.

Словом, истовое народное гулянье с песнями и весёлыми забавами продолжалось до самого вечера. А завершило действо традиционное сжигание чучела Масленицы. Уже прощаясь, мы спросили главу атаманской сотни Семиреченского казачьего войска сотника Дмитрия Митрофанова, почему они так берегут и чтут эту традицию. И услышали в ответ: «А что такое Отечество? Это то, чему дед научил отца, то, что отец передаст затем сыну, а тот в свою очередь оставит как завет своим детям. И такие регулярные сходы на народные праздники и есть сбережение традиций Отечества!»

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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