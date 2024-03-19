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Умные светофоры в столице


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил Ситуационный центр мэрии Бишкека.

 

Главе Кабмина продемонстрировали возможности внедрённых автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и видеодетекторов транспорта. В онлайн-формате предоставлены подключённые перекрёстки пилотного проекта.

 

Как отметили представители мэрии, в Ситуационном центре проводится работа по управлению и регулированию светофоров, мониторингу и сбору статистических данных по транспортному потоку с перекрёстков, где уже внедрена упомянутая система.

 

Акылбек Жапаров поручил муниципалитету обеспечить эффективное управление парковочными местами, а также городским транспортом.

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Дата публикации: 15:54, 19-03-2024

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