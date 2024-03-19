Игра для сильных духом

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с почётными гостями чемпионата мира по хоккею (дивизион III, группа «А»), который проходит в Бишкеке.

Он вручил Почётные грамоты члену Международного Олимпийского комитета, вице-президенту международной федерации бадминтона Кхунинг Патама Лисвадтракул, а также президенту компании «Инфронт спорт и медиа» Филиппу Пьеру Блаттеру, члену Международной федерации хоккея, вице-президенту Национального олимпийского комитета Королевства Швеции Андерсу Олову Ларссону, вице-президенту Международной федерации хоккея с шайбой Айвазу Оморканову.

«Выражаю вам признательность за оказанную поддержку в проведении чемпионата. Нашему дальнейшему плодотворному сотрудничеству дан мощный заряд энергии, который поможет достичь самых высоких результатов в рамках реализации мер по развитию и популяризации хоккея с шайбой во всём мире», — сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь Кхунинг Патама Лисвадтракул выразила признательность за гостеприимство и помощь в организации и проведении чемпионата мира. Она подчеркнула готовность и в дальнейшем вносить вклад в развитие хоккея в Кыргызстане.

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