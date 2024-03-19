На высоте

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с дипломатическим представителем Организации Ага Хана по развитию доктором Бархатом Фазалом.

Стороны отметили успешный визит в начале марта принца Рахима Ага Хана в Кыргызскую Республику, в рамках которой состоялась встреча с высшим руководством.

Бархат Фазал выразил благодарность и уверенность, что такие встречи придадут импульс для дальнейшего плодотворного сотрудничества по широкому кругу интересов.

Д. Амангельдиев проинформировал о проводимых реформах, направленых на экономический рост в стране. Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сферах зелёной экономики, гидроэнергетики, образования, туристического сектора и поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено развитию возобновляемых источников энергии, в том числе проектам строительства малых ГЭС и Камбаратинской ГЭС — 1.

Министр акцентировал внимание на том что проводится работа над проектом горного туристического кластера в регионах страны. При этом рассматривается строительство нового курорта «Байтик Ресорт» вблизи Бишкека и проект горнолыжного туристического кластера «Три вершины».

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