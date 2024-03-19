Когда в друзьях — согласье

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Министерстве экономики и коммерции состоялось подписание соглашения между Кыргызской Республикой и Словацкой Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения.
Документ подписали министр Данияр Амангельдиев и посол Словацкой Республики в Республике Казахстан и в Кыргызской Республике г-н Роберт Кирнаг.
Как отметили стороны, главное — устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах.
Также соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики.
Кроме того, основными задачами соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений, взаимный обмен информацией между компетентными органами.
На сегодняшний день наша страна заключила с 36 странами соглашения об избежании двойного налогообложения.
Дата публикации: 15:51, 19-03-2024
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