ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Когда в друзьях — согласье


В Министерстве экономики и коммерции состоялось подписание соглашения между Кыргызской Республикой и Словацкой Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения.

 

 

Документ подписали министр Данияр Амангельдиев и посол Словацкой Республики в Республике Казахстан и в Кыргызской Республике г-н Роберт Кирнаг.

 

Как отметили стороны, главное — устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах.

 

Также соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

 

Кроме того, основными задачами соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений, взаимный обмен информацией между компетентными органами.

 

На сегодняшний день наша страна заключила с 36 странами соглашения об избежании двойного налогообложения.

Поделиться:

Автор: -

Дата публикации: 15:51, 19-03-2024

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АникинАрисоваАщеуловБорисенкоГоршковаНестероваСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминЛариса ЛИнестПлоскихПрокофьеваРубанСидоровCтейнбергСячинТихоноваШепеленкоШиринова