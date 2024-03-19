Когда в друзьях — согласье

В Министерстве экономики и коммерции состоялось подписание соглашения между Кыргызской Республикой и Словацкой Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения.

Документ подписали министр Данияр Амангельдиев и посол Словацкой Республики в Республике Казахстан и в Кыргызской Республике г-н Роберт Кирнаг.

Как отметили стороны, главное — устранение двойного налогообложения доходов хозяйствующих субъектов одними и теми же налогами в разных странах.

Также соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

Кроме того, основными задачами соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений, взаимный обмен информацией между компетентными органами.

На сегодняшний день наша страна заключила с 36 странами соглашения об избежании двойного налогообложения.

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