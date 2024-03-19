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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Утром — стулья, вечером — деньги


На площадке Министерства экономики и коммерции состоялось совещание под руководством министра Данияра Амангельдиева с представителями предприятий мебельной индустрии и деревообрабатывающей промышленности.

 

 

Министр отметил, что в рамках Национальной программы развития КР до 2026 года Кабинетом министров будут проводиться мероприятия по формированию экономической активности промышленного сектора. Мебельный сектор имеет значительный потенциал, и министерство готово оказать всестороннюю поддержку.

 

«Для увеличения объёмов отечественного мебельного производства необходимо преодоление кризисных явлений в отрасли и создание условий для подъёма», — подчеркнул министр.

 

В ходе совещания также обсуждались вопросы по развитию кластерного производства мебельной отрасли. В частности, отмечалось, что создание мебельного кластера позволит объединить производителей, поставщиков материалов, дизайнеров для совместной работы над повышением качества, конкурентоспособности, проведения совместных маркетинговых исследований.

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Дата публикации: 15:49, 19-03-2024

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