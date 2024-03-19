Текущий статус

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Реализации в Кыргызстане Программы БОМКА-10 стала главной темой обсуждения на встрече руководства МВД республики с генеральным директором Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэлом Шпинделеггером.
По словам заместителя министра внутренних дел Нурбека Абдиева, на сегодня БОМКА — передовая крупнейшая программа в регионе, финансируемая ЕС.
— Хочу отметить особый вклад программы БОМКА-10 в вопросы защиты прав человека, приграничного сотрудничества, расследования трансграничных преступлений, борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми, — завил Нурбек Абдиев.
Как отметил заместитель министра, с момента запуска Программы БОМКА в 2003 году различные фазы были сосредоточены на наращивании потенциала и институциональном развитии, развитии торговых коридоров и облегчении торговли, улучшении систем управления границами и устранении незаконного оборота наркотиков в регионе Центральной Азии. Каждая новая фаза БОМКА была разработана с учётом предыдущих достижений и закрепления результатов предыдущих этапов.
Напоминим, БОМКА-10 направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путём содействия устойчивому экономическому развитию посредством комплексного управления границами. Текущий этап также будет поддерживать приграничное сотрудничество и направлен на улучшение условий жизни людей, проживающих в приграничных районах Центральной Азии.
Дата публикации: 15:48, 19-03-2024
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