Ключевая роль в профилактике

В Бишкеке состоялся круглый стол на тему: «Совершенствование деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики по профилактике семейного насилия», инициаторами которого выступили Управление международного сотрудничества и Республиканский учебный центр МВД, при содействии Фонда Евразии в Центральной Азии.

В его работе участвовали первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов, помощник депутата ЖК Азиза Орозматова, руководитель совета по климату ЖК Кулира Кубатова, заведующий отделом Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Бегалидин Пирманов, директор Фонда Евразии ЦА Анара Надирбекова, национальный координатор программ УНП ООН в Кыргызстане Жыпара Ракишева, директор ОО «Ассоциации по поддержке деятельности передвижных приёмных милиции» Шамшыбек Мамыров, гендерные эксперты Толкун Тюлекова, Адинай Жапаралиева, Гульбарчын Жумабаева, директор центра помощи женщинам Бакен Досалиева, специалист по социальной работе муниципального кризисного центра Бишкека «Аялзат» Назира Айдаркулова, начальник отдела координации передвижных пунктов милиции СОБ МВД Таалайбек Алижанов, начальник РУЦ МВД Бакыт Дубанаев и другие начальники отделов СОБ МВД, начальники СОБ ГУВД Бишкека и РУВД города, преподаватели Республиканского учебного центра и Академии МВД.

Проведённый круглый стол рассматривается как динамичная диалоговая площадка, на которой вырабатываются действенные предложения по совершенствованию как законодательства, так и правоприменительной практики по профилактике семейного насилия.

«В современных условиях органам внутренних дел республики отводится ключевая роль в профилактике и противодействии семейному насилию. И такой формат встречи предусматривает участие как представителей Жогорку Кенеша, экспертов, специалистов по социальной работе, так и сотрудников службы общественной безопасности ОВД, напрямую осуществляющих ежедневную кропотливую работу по предотвращению фактов семейного насилия.

Министр внутренних дел в 2024 году определил 10 основных направлений работы милиции. Профилактика и противодействие семейному насилию выделена как одна из приоритетных задач органов внутренних дел в 2024 году», — сказал в своём выступлении Адылбек Бийбосунов.

Далее участники выступили с докладами на темы: «Проблемы реализации закона об основах профилактики правонарушений Кыргызстана и координация действий государственных органов по профилактике семейного насилия», «Роль передвижных приёмных милиции в профилактике правонарушений и социальное партнёрство милиции с населением», «Проблемы правоприменительной практики в области семейного насилия», «Новые цифровые программы, применяемые ОВД в предупреждении и пресечении семейного насилия в современном Кыргызстане», «Оптимизация механизмов реагирования ОВД Кыргызской Республики на факты семейного насилия». Представители кризисных центров и центров помощи женщинам, а также гендерные эксперты обозначили проблемные аспекты деятельности в данной области. Как показывает практика, при принятии своевременных профилактических мер большинство правонарушений и преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых ссор, можно избежать. Общество ожидает от МВД эффективной и планомерной работы по профилактике и противодействию семейному насилию. Поэтому органы внутренних дел могут и должны играть ключевую роль в оказании действенной помощи потерпевшим от насилия.

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