Культурное наследие

Узбекистан – преемник великих государств, вписавших яркие страницы в историю мировой цивилизации. На протяжении веков на его земле создавались удивительные произведения архитектуры, искусства и литературы, которые и поныне восхищают поклонников культуры народов Узбекистана во всем мире.

Объективное и всестороннее изучение этого наследия является актуальной задачей не только для Узбекистана, но и всего мира, так как культура нашей страны – достояние всего человечества.

В основе проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» лежит идея каталогизации и осмысления шедевров, созданных на этой древней земле, но в силу ряда обстоятельств, хранящихся ныне за рубежом в различных музеях и частных коллекциях России и других стран Европы, Азии, Америки, Африки. Это археологические артефакты, редчайшие рукописи с уникальными миниатюрами, разнообразные предметы прикладного искусства. Подобной задачи еще не ставила перед собой ни одна страна мира. Между тем сбор максимально полной информации о наследии дает возможность судить о его подлинном значении.

Проект подразумевает налаживание широчайших международных научных контактов по всему миру. Перед нами открываются двери крупнейших музеев и библиотек, частных коллекций. Творческой и исследовательской группами проекта осуществлено более 200 командировок в зарубежные музеи и библиотеки, проведено более 600 встреч и переговоров с директорами, хранителями коллекций, учеными. В багаже проекта – более 12 тысяч высококачественных фотографий предметов культурно-исторического наследия Узбекистана.

Собранные материалы публикуются в виде книг-альбомов. Каждая из них посвящена артефактам из Узбекистана в том или ином зарубежном собрании либо группе собраний одной страны. Иллюстративный ряд может включать в себя как всемирно признанные шедевры, так и образцы малоизвестные или вовсе неизвестные широкой общественности и специалистам. Текст на трех языках – узбекском, английском, русском – позволяет охватить максимально широкую читательскую аудиторию.

Впервые в издательской практике Узбекистана в книгах-альбомах использован прием дополненной реальности, позволяющий читателю получить дополнительную визуальную информацию о коллекции или определенном предмете. При сканировании планшетом или смартфоном специальных меток на экране появится модель объекта в 3D-формате, а также соответствующий видеоролик. Такого рода нововведения позволяют привлечь к научно-популярной литературе подрастающие поколения.

К настоящему времени проектом «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» издано 60 томов книг-альбомов одноименной серии. Из них более 15 томов посвящены музеям и библиотекам, а также частным собраниям Узбекистана. В их числе – коллекции Государственный музей искусств имени И.В.Савицкого, Государственного музея истории Узбекистана, Государственного музея искусств Узбекистана, Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни, Музея декоративно-прикладного и народного искусства и многие другие.

Зарубежные коллекции представлены богатейшими собраниями 16 стран: США, Германии, России, Венгрии, Польши, Японии, Италии, Великобритании, Франции и многих других. На страницах данного многотомного издания представлены узбекские коллекции таких всемирно прославленных музеев как Лувр, Французская национальная библиотека, Библиотека Конгресса США, Британский музей, Индийская национальная библиотека Худа Бахш, библиотека дворца Топ Капы, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Михо, Этнографический музей Берлина и многие другие. Авторами книг стали более 200 ученых и исследователей из музеев и библиотек, чьи коллекции изданы в рамках проекта.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, в мероприятии приняли участие замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев, посол Узбекистана Хуршид Мирзахидов, писатель историк, исполнительный директор Общества дружбы Кыргызстан-Узбекистан Бегижан Ахмедов, гости из Узбекистана и приглашенные гости.

Замминистра отметил, что это мероприятие свидетельствует о прочности отношений между двумя странами.

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