Под президентским контролем

Президент Садыр Жапаров внепланово посетил мобильный мультидиагностический комплекс в Сокулукском районе и ознакомился с его деятельностью.

Главе государства рассказали, что в мобильной клинике пациенты могут пройти бесплатный осмотр, консультацию по широкому спектру медицинских исследований и диагностику различных заболеваний. Президент осмотрел клинику и побеседовал с местными жителями, пришедшими на осмотр. Люди говорили о предоставляемых медицинских и социальных услугах, а также о других волнующих их темах.

Президент подчеркнул, что обеспечение граждан качественными медицинскими услугами — одна из важнейших стратегических задач государства.

«Учитывая, что главное богатство нашей страны — это люди, наша главная обязанность — заботиться о здоровье каждого жителя страны», — сказал он.

Садыр Жапаров напомнил, что в этом году по его поручению тем, кто стоит в очереди, начали проведение операций по трансплантации почки за счёт бюджета страны. На каждую операцию выделено $7 тысяч.

Следующий шаг — пересадка печени, сердца и костного мозга нуждающимся пациентам. Выслушав обращения, Президент дал ряд поручений для решения озвученных вопросов. Жители поблагодарили за организацию мобильного комплекса и проводимую работу по улучшению медицинских услуг.

Мультидиагностический комплекс будет работать в Сокулукском районе три месяца, потом он направится в Нарынскую область. Ранее обследование в мобильной клинике прошли жители южных областей республики.

НАША СПРАВКА:

Проект рассчитан на пять лет. В это время Исламский банк развития будет обеспечивать лекарствами, аппаратурой и горюче-смазочными материалами, а медработников — зарплатой. В мобильной клинике есть врачебные кабинеты, лаборатория для сдачи анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также имеются микроавтобусы для транспортировки, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи.

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