Чтобы зараза не пристала

Глобальный план по противодействию эпидемиям

Все мы надеемся на лучшее и хотим забыть пандемию COVID-19 как страшный сон, который больше никогда не повторится. Но реалии жизни таковы, что приходится быть готовым ко всему. Именно это и обсудили участники круглого стола, посвящённого старту программы «Глобальная безопасность в области здравоохранения и готовность к пандемиям». Представители министерств и ведомств, а также международных организаций выступили с докладами, посвящёнными теме здравоохранения не только населения, но и животных.

Эта программа — совместная инициатива США, нашей страны, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации здравоохранения и консорциума общественных организаций.

Она использует подход ООН «Единое здоровье», направленный на устойчивое балансирование здоровья людей, животных, экосистем, и объединяет министерства здравоохранения, водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Программа «Глобальная безопасность в области здравоохранения и готовность к пандемиям» содержит семь основных направлений: отслеживание и снижение устойчивости к противомикробным препаратам, мониторинг зоонозных заболеваний, укрепление национальных лабораторных систем, надзор за болезнями, повышение потенциала медицинских кадров, разработка стратегий и информирование о рисках, взаимодействие с сообществом и управление чрезвычайными ситуациями.

В круглом столе участвовал посол США в Кыргызстане Лесли Вигери. Он отметил, что необходимо выработать общий план действий по подготовке к будущим вирусам:

— Мы тесно взаимодействовали во время пандемии COVID-19 и продолжаем работать, добившись огромных результатов в лечении и профилактике СПИДа и туберкулёза. Благодаря совместным усилиям мы спасли многие жизни. В прошлом году запущена программа по развитию Национального плана действий по обеспечению безопасности здоровья и подготовке к будущим пандемиям. Наши партнёры — представители всех органов власти, лидеры сообществ, ветеринарии и активисты, которые выступают за улучшение здоровья местного населения.

Заместитель директора ветеринарной службы Бакыт Шарапов рассказал, что здоровье животных, экосистемы и людей тесно взаимосвязано между собой:

— В 2024 году продовольственная сельхозпрограмма ООН (FAO) запустила у нас программу глобальной безопасности в области здравоохранения, которая реализуется при финансовой поддержке USAID. Основные партнёры проекта — наши министерства. Он направлен на поддержку и наращивание потенциала в области здравоохранения животных, на раннее выявление и реагирование на угрозу здоровья животных и населения. Особенно зоонозных заболеваний.

Чиновник отметил, что животноводство играет важную роль в формировании экономики страны. Это обусловлено географическим положением и климатическими особенностями местности. Наиболее выгодны для разведения крупный рогатый скот, лошади и домашняя птица, так как они — источники производства мясомолочной продукции. Именно поэтому здоровье животных — наиважнейший фактор в программе продовольственной безопасности, тесно связанный со здоровьем человека.

Его мнение полностью разделяет заместитель председателя FAO Кубатбек Бакаев, дополнивший:

— Зоонозные заболевания преследуют человечество уже сотни лет, пандемия лишь подчеркнула, насколько взаимосвязаны люди, животные и дикая природа. Опыт показывает, что свыше 90% эпидемиологических заболеваний человека, среди которых дифтерия, корь и оспа, появились в природе. К сожалению, количество зоонозных заболеваний постоянно растёт. Более 70% новых патогенов имеют животное происхождение. Например, коронавирусы, вызывающие COVID-19 и тяжёлый острый респираторный синдром, известный как SARS, возбудитель высокопатогенного гриппа и вируса лихорадки Эбола, могут за считаные часы или дни переноситься в другие страны, приводя к заражению и смерти людей. В то же время такие болезни, как бешенство, сибирская язва, бруцеллёз и зоонозный туберкулёз, способствуют постоянному росту заболеваемости в тех странах, где раньше отсутствовали вовсе. Они считаются причиной экономического бремени за счёт воздействия на состояние здоровья, особенно среди малоимущих и социально уязвимых групп населения. Зоонозы выдвигаются на передний план среди угроз человечеству.

Поэтому как никогда ранее нам необходимо сотрудничество, координация и согласованность действий между секторами.

Глава USAID в Кыргызстане Кая Адамс поблагодарила всех участников программы и выразила мнение, что выработка общего плана поможет проработать процесс усовершенствования единых действий более качественно:

— Правительство США за последние пять лет инвестировало $80 млн на усиление системы здравоохранения в вашей стране, в частности, на борьбу с туберкулёзом и другими заболеваниями, вакцинацию, надзор, лечение и мониторинг населения. Также и на улучшение лабораторных условий, проведение семинаров и тренингов по теме.

Во время панельной дискуссии участники рассказали, что основной задачей во время пандемии было создание единого мандата, который бы принимал решения. Основываясь на опыте этого непростого времени, появился не только мандат, но и финансирование. Опыт COVID-19 будет извлечён для программы начала нового проекта.

А представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рассказали о работе с населением. Оказывается, для этого привлекаются не только медицинские работники, но и религиозные деятели. Как показала практика, их слушают больше. К примеру, в Токмоке местный молдо взял инициативу информирования населения о профилактике и распознавании заболеваний на себя. Он рассказывал прихожанам мечети о туберкулёзе. А две активные женщины в других регионах постоянно объясняют, как современные препараты и лечение туберкулёза позволяют заболевшему стать нужным обществу.

Также участники коснулись темы профилактики заболеваний как диких, так и домашних животных. Многие фермеры не спешат обращаться к ветеринарам, когда заболевает их скот. Это приводит к ещё большему распространению болезни. Они боятся ответственности и затрат на лечение. Необходимо постоянное взаимодействие и контроль между фермерами и ветеринарами. Люди не говорят, что у их животных, например, ящур, потому что боятся наказания. По мнению ветеринарных врачей сельхозинститута, ключевую роль должны занимать исследования болезней животных и раннее их выявление. В Бишкеке и Оше есть все необходимые лаборатории, чего не скажешь о регионах, где как раз-таки и сосредоточено основное разведение скота.

В этом отношении программа «Глобальной безопасности здоровья» будет активно сотрудничать с властями страны для укрепления национальных лабораторных систем в области здравоохранения человека, животных и окружающей среды. Системы лабораторий для выявления болезней животных будут укреплены, в том числе и на региональном уровне. Системы транспортирования образцов также будут усовершенствованы путём создания механизма обмена изолятами и биологическими образцами между лабораториями здравоохранения животных и здравоохранения человека с использованием соглашений о передаче материала.

КСТАТИ:

В конце 2022 года представители Большой двадцадки объявили о создании Пандемического фонда — глобального партнёрства с участием многих заинтересованных сторон. Его цель — обеспечение долгосрочным финансированием в целях укрепления потенциала реагирования на пандемии, где США вносят более 30% средств. Также Белый дом объявил о расширении Глобального партнёрства по безопасности здоровья, которое будет поддерживать не менее 50 стран. Наша страна будет работать с США в рамках ГБЗ, что позволит наладить более тесное сотрудничество между странами.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

Автор: -