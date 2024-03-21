Электронная больница

Представители Европейского союза, Всемирной организации здравоохранения и руководство Министерства здравоохранения посетили Городской перинатальный центр и Центр семейной медицины №6, где изучили практическое применение цифровизации.

Они ознакомились с информационной системой иммунизации «iЭмдєє» (iEmdoo), побеседовали с медиками, активно использующими цифровые инструменты в повседневной работе стационара и организации первичной медико-санитарной помощи, а также при регистрации рождения и открытии амбулаторной карты пациента.

Продемонстрирована информационная система iEmdoo, позволяющая вести персонифицированный учёт лиц, получающих вакцины, включая плановые и проводимые по эпидемиологическим показаниям. Через цифровую прививочную карту, создаваемую в родильном доме при первой вакцинации новорождённого, эта система фиксирует сведения о медицинских отводах, возможных побочных эффектах и других важных аспектах здоровья пациента.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев, данные о вакцинации несовершеннолетних детей доступны через мобильное приложение их родителям, что помогает более активно вовлекать их в заботу о здоровье детей. Сегодня создано свыше двух миллионов цифровых карт вакцинации, что подчёркивает востребованность этой информационной системы.

«Этот региональный проект создаёт более сильные и устойчивые системы здравоохранения в Центральной Азии. Благодаря поддержке ЕС (10 миллионов евро) медицина нашей страны лучше подготовлена к реагированию на глобальные, региональные или национальные кризисы», — отметил глава отдела сотрудничества представительства ЕС в КР Ханс Фарнхаммер.

Представитель ВОЗ Ливуи Ведраско также подчеркнул, что в цифровую эпоху акцент Кыргызстана на укреплении электронного здравоохранения — стратегический шаг к достижению всеобщего охвата. Используя технологии, страна предпринимает смелые шаги для обеспечения доступности медицинских услуг для каждого гражданина.

Кроме того, члены делегации обсудили векторы дальнейшего сотрудничества и реализацию Целевой модели развития цифрового здравоохранения «Санарип MED», обменялись ценными мнениями и взглядами, касающимися её эффективности и перспектив развития.

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