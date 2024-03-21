Нет страховки — плати!

Фонд ОМС напоминает всем гражданам Кыргызстана, что при плановой госпитализации

в стационар необходимо иметь медицинскую страховку (ОМС — обязательное медицинское страхование) и направление от семейного врача. В случае отсутствия страховки пациенты оплачивают от 8400 до 14 310 сомов (максимальную сумму сооплаты) за лечение.

При наличии страховки или полиса ОМС граждане при госпитализации в лечебные учреждения в зависимости от профиля отделения (терапия или хирургия), а также уровня (Национальные центры) оплачивают от 840/1090 сомов до 1160/1510 сомов (среднюю сумму сооплаты).

Какие граждане относятся к застрахованной категории и вносят сооплату?

Работающие граждане, в отношении которых поступают взносы на обязательное медицинское страхование; лица, имеющие полис ОМС, в том числе самостоятельно уплачивающие взносы по обязательному медицинскому страхованию; члены крестьянского (фермерского) хозяйства, уплачивающие взносы по обязательному медицинскому страхованию; пенсионеры в возрасте до 70 лет; дети от 6 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных организаций, медресе — до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет); официально зарегистрированные безработные в органах государственной службы занятости населения; студенты средних и высших учебных заведений очной формы обучения до достижения возраста 21 года; военнослужащие Кыргызской Республики; лица, получающие ежемесячные социальные пособия.

Как узнать или проверить свой статус ОМС (наличие страховки)

Обратитесь в Центр семейной медицины

На портале «Тїндїк» https://portal.tunduk.kg/beta_site

На сайте Фонда ОМС https://foms.kg/ru/status/

Позвонив на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС

В мобильном приложении «ФОМС», «Тїндїк» и «MBANK».

Напоминаем, что экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается всем гражданам бесплатно, включая обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями, до выведения из состояния, угрожающего жизни и здоровью пациента.

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