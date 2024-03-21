Служение стране родной

Дипломатия страны отмечает знаковую дату в своей истории — 80 лет со дня создания МИД. Создали его в далёком прошлом — 17 марта 1944 года. Тогда он носил статус союзно-республиканского Народного комиссариата по иностранным делам, а его первым руководителем стал Казы Дикамбаев.

В Национальном историческом музее в честь славного юбилея отечественной дипломатической службы состоялось открытие документальной фотовыставки. Поздравить дипломатов пришли заместитель главы Кабинета министров Эдиль Байсалов, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Алымбакиев, министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев, ветераны дипломатического корпуса, руководители дипломатических миссий и международных представительств, аккредитованных в нашей стране, а также гости и журналисты.

В своём приветственном слове, обращаясь к виновникам торжества, Э. Байсалов тепло поздравил всех ветеранов и работников дипслужбы. Он также подчеркнул ключевую роль внешнеполитического ведомства в решении актуальных общегосударственных задач, программ и проектов:

— Сегодня мы с вами свидетели динамичного развития международной обстановки. В связи с этим наше высшее руководство поставило перед отечественными дипломатами конкретные цели и задачи, от успешной реализации которых зависит будущее нашей страны.

Он акцентировал, что, будучи независимой и суверенной страной, Кыргызстан продолжает активно развивать и укреплять двусторонние отношения со многими странами мира и активно участвовать в многосторонней дипломатии в международных и региональных организациях. Эти площадки позволяют нам выступать на международной арене с официальной позицией нашей страны и защищать её.

Для качественной реализации данных вопросов от дипломатов требуется высокий профессионализм и креативный подход, инициативность, дальновидность и терпение:

— Мы верим, что наши дипломаты будут руководствоваться этими приоритетами и смогут качественно выполнить поставленные руководством страны задачи по реализации внешней политики нашего государства.

Он заявил, что сегодня перед МИД стоят весьма важные задачи по продвижению национальных интересов в мировом сообществе, обеспечению защиты соотечественников за рубежом, укреплению национальной и региональной безопасности и всесторонних отношений с соседними странами, расширению сотрудничества с зарубежными партнёрами, развитию внешнеэкономических связей и привлечению инвестиций в экономику.

Глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев обратил внимание участников и гостей на важную роль МИД в становлении и формировании государства.

— На сегодняшний день мы воспитали и продолжаем воспитывать плеяду профессиональных дипломатов. Поэтому ключевые цели этого мероприятия — предметный и внимательный экскурс в историческое наследие, ценность и достижения отечественной дипломатии, а также стремление побудить будущие поколения активно и целеустремленно продолжать эти важные направления деятельности.

Далее он отметил, что сегодня страна аккредитована в 120 государствах и имеет более 100 представительств в разных точках мира. Затем Ж. Кулубаев вручил памятные юбилейные медали МИД ветеранам отечественной дипломатии.

В экспозиции выставки представлено около 300 стендов с фотодокументами и фотографиями, запечатлевшими все важнейшие и во многом ставшие историческими события и моменты поступательного профессионального развития отечественного дипломатического корпуса, прошедшими со времени эпохального создания 17 марта 1944 года союзно-республиканского Народного комиссариата по иностранным делам. На стендах помещены портреты всех глав МИД страны: Казы Дикамбаева, Шамши Таянова, Кулуйпы Кондучаловой, Сакин Бегматовой, Джамал Ташибековой, Розы Отунбаевой, Жаныл Туменбаевой, Муратбека Иманалиева, Эднана Карабаева, Аскара Айтматова, Аликбека Джекшенкулова, Кадырбека Сарбаева, Руслана Казакбаева, Эрлана Абдылдаева, Чингиза Айдарбекова и сегодняшнего руководителя Жээнбека Кулубаева.

Поздравляя всех сотрудников дипломатических служб с их профессиональным юбилеем, мы хотели бы закончить наш фоторепортаж пламенными поэтическими строками прекрасного поэта Роберта Рождественского, посвящёнными всем работникам дипломатической службы:

«Дипломаты пишут мамам, строчки ровные нелепы,

А на заграничных марках короли и королевы…

Пишет сын, что всё нормально, что погода утомила…

Дипломаты, дипломаты на переднем крае мира.

Будет флаг багряный биться и под ветром не сгибаться.

Как легко вам ошибиться, как нельзя вам ошибаться.

Светятся окошки в МИДе, телетайп стрекочет важно,

Что-то завтра будет в мире, нервном, как работа ваша…»

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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