Что в имени твоём…

Исполнилось 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Мстислава Борисовича Иванова, человека необыкновенной судьбы и неуёмной жизненной энергии.

Родился наш прославленный земляк в Костроме, в семье позже репрессированного бывшего подпоручика царской армии. Освободившись по окончанию срока из исправительно-трудового лагеря ГУЛАГа под Воркутой, отец перевёз супругу и сына в город Катта-Курган Самаркандской области Узбекской ССР.

Мстиславу было семнадцать лет, когда началась война. В первые её дни погиб под Полтавой родитель. Сначала считался без вести пропавшим и неопознанным, но когда санитары хоронили убитых на поле боя, нашли у него письмо матери. По установленному адресу полковой писарь отправил похоронку.

Сын пытался уйти на фронт добровольцем, но в военкомате ему отказали. В сентябре 1942 года юношу призвали в Красную Армию и направили в Ташкентское пулемётно-миномётное училище, но учиться не пришлось: весь курс срочно перебросили сначала на Сталинградский фронт, а затем под Курск. В первом же бою его ранило.

«Это был настоящий ад. Казалось, земля горела под ногами, — вспоминал Мстислав Борисович, — плавилась боевая техника, по обе стороны — целые штабеля убитых и раненых. Бомбы сыпались с воздуха, словно вода из решета. Как выжил, одному богу известно…»

После медсанбата сержант Иванов получил назначение на должность помощника командира взвода пешей разведки 303-й стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в Корсунь-Шевченковской наступательной операции, освобождал Украину, Молдавию, Чехословакию, Венгрию.

Командование поручало ему самые ответственные задания по диверсионной работе в тылу противника, сбору разведданных и взятию «языков». Вот как о М. Иванове отзывался командир дивизии генерал-майор В. Федоровский: «…Прирождённый разведчик, думающий и грамотный. В рейдах за линию фронта всегда использует элемент внезапности, бережёт личный состав, возвращается без потерь. Разведку совмещает с боевыми действиями, нанося значительный урон гитлеровцам. При этом проявляет личное мужество и отвагу…»

В конце апреля 1944 года в бою за венгерский город Мезентур Иванов со своей группой скрытно проник на позиции противника, нанёс на карту оборонительные сооружения, огневые точки и передал координаты командованию. Возвращаясь, уничтожил два артиллерийских орудия, около десятка солдат и офицеров вермахта. Награждён орденом Красной Звезды. Осенью того же года вновь отличился. В районе населённого пункта Сайволь на западе Венгрии разведал направления отхода подразделений дивизии СС «Мёртвая голова», отступающих под натиском советских войск, и передал данные артиллеристам. Выводя из окружения своих бойцов, лично взорвал три вражеских дзота, два станковых пулемёта и артиллерийскую самоходную установку с боевым расчётом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября Мстислав Борисович Иванов награждён орденом Славы 3-й степени.

Несколько лет назад, собирая материалы о нашем отважном земляке, директор Чон-Арыкского музея боевой славы Калбюбю Менсеитова нашла его однополчанина Андрея Дорохова, проживающего в Мурманске. Завязалась переписка.

«Спасибо, Катя, что Вы храните память о моём боевом товарище, — называя её русским именем, писал ветеран. — Мстислав был моим командиром и не раз выручал в трудных ситуациях. А однажды в буквальном смысле спас меня от неминуемого плена или гибели. Дело было в Молдавии. Проводя разведку боем в селе Тырлица, неожиданно наткнулись на вражеский мобильный патруль. Меня ранило, потерял сознание.

Навалились несколько дюжих гитлеровцев и пытались затащить в мотоциклетную коляску. К счастью, рядом оказался командир. В упор расстрелял их из автомата, прикрыл меня, а потом перетащил в безопасное место. Даже пожилые солдаты взвода называли Мстислава «Батей» за храбрость, бесстрашие и заботу о подчинённых. Он никогда не кичился своими боевыми наградами (кроме трёх орденов Славы, двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны 1-й степени). Был скромным, отзывчивым и надёжным, не прогибался перед начальством и твёрдо отстаивал своё мнение. Скажу больше, мой командир Мстислав Иванов обладал нечеловеческой волей и характером, а в имени, которое дали ему родители ещё задолго до войны, заложено слово «слава». Его ратные подвиги стали гордостью и славой для всей страны…»

Освободив Венгрию, передовые подразделения советских войск вели тяжёлые бои в Чехословакии. В последний день 1944 года помкомвзвода старшина М. Иванов получил задачу форсировать с бойцами реку Грон, проникнуть в населённый пункт Судов, где гитлеровское командование возвело мощные оборонительные сооружения, и захватить «языка». До противоположного берега добрались без происшествий, но здесь их уже ждала засада. Несмотря на плотный огонь, Иванов поднял разведчиков в атаку, ворвался в село, лично забросал гранатами несколько огневых точек на чердаках домостроений и уничтожил около двух десятков гитлеровцев. Вернулись на свои позиции с богатым уловом — высокопоставленным офицером СС с секретными документами, которые потом помогли в широкомасштабном наступлении избежать больших потерь.

В представлении о награждении нашего земляка орденом Славы 2-й степени комдив В. Федоровский писал: «Навязав бой гарнизону противника и приняв удар на себя, командир взвода разведки 303-й гвардейской стрелковой дивизии старшина М. Иванов, умело командуя подразделением, проявил героизм, мужество и дал возможность нашим основным силам обойти хорошо укреплённую оборону гитлеровцев с флангов и продолжить активные наступательные действия…»

За месяц до окончания войны, в первых числах апреля 1945 года, по приказу начальника штаба 2-го Украинского фронта генерала армии М. Захарова дивизия, в которой служил Иванов, совершив скрытный марш, выдвинулась к Братиславе (сейчас столица Словакии) для участия в Братиславско-Брновской наступательной операции. Восточный район города был укреплён многочисленными огневыми точками и противотанковыми рвами. Здесь же располагался концентрационный лагерь с советскими военнопленными и местными жителями, заподозренными в связях с партизанами, что было серьёзным препятствием для взятия города штурмом.

Иванову поручили связаться со словацкими подпольщиками и вместе с ними добыть сведения о системе оборонительных укреплений для нанесения точечных ударов, чтобы обойтись малыми потерями. Задачу он выполнил, а на обратном пути в районе села Загорска Быстрица разбил вражеский заслон, выставленный на шоссе, по которому из Западных Карпат доставлялось подкрепление сидевшему в глухой обороне противнику. Подорвал три грузовика с пехотой, уничтожил более десятка солдат и офицеров, около семидесяти взял в плен.

4 апреля Братислава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. За этот беспримерный подвиг Мстислава Иванова представили к награждению Орденом Славы 1-степени. Пока представление шло по инстанциям, он успел заслужить ещё одну высокую боевую награду — орден Красной Звезды за успешный рейд в глубокий тыл противника. Почти за 15 кило-метров от линии фронта обнаружил и взорвал несколько армейских складов противника с боеприпасами и авиабомбами, уничтожил два взвода власовцев. Трёх прихвостней предателя генерала Власова взял в плен, в том числе бывшего бургомистра города Борисов, приговорённого белорусскими партизанами к смертной казни за массовые расстрелы гражданского населения. К своим вернулись без него. Как отметил М. Иванов в своём донесении начальству: «Пленного зацепило шальной пулей…»

В одном из своих писем домой Мстислав писал: «…Опять попал в руки врачей уже с восьмым по счёту ранением. Правда, оно не тяжёлое. Находясь в сторожевом охранении, попал под огонь снайпера. Подо мной убило лошадь и, падая, она навалилась на меня и сломала мне ногу. Обидно, что родная дивизия успешно добивает фашистов, а я валяюсь на больничной койке. Очень скучаю по своим ребятам и надеюсь быстрее вернуться в строй. Правда, предложили возглавить курсы при штабе армии по подготовке разведчиков, но я отказался, не по мне это — читать лекции. Родная стихия разведчика — брать «языка» и действовать в тылу врага, причём там, где его не ждут. Передайте от меня красноармейский привет всем жителям нашей махалли, школьным друзьям, как мне писали, уже вернувшимся с фронта. Скоро встретимся и вместе отпразднуем, как говорится, уже не за горами нашу Победу! Несколько слов об обстановке на фронте. Враг отчаянно огрызается, но мы гоним его всё дальше и дальше, приближаясь к фашистскому логову. Во всех соединениях и частях присутствует небывалый патриотический дух. Например, в госпитале, где лечусь, во время ежедневного утреннего обхода каждый раз врачи не досчитываются около десятка, а то и больше больных, сбежавших ночью на передовую. Причём не с лёгкими, а довольно тяжёлыми ранениями. Я тоже решил было податься в бега и догнать родную часть, но куда мне с такой приметной гипсовой «культяшкой», первый же патруль загребёт…»

Демобилизовавшись в июне 1945 года, Иванов вернулся в Узбекистан. Одно время трудился на стройках народного хозяйства, поднимал страну после военного лихолетья. Потом по положенным фронтовику льготам поступил на геологический факультет Самаркандского университета. Окончил его в 1950 году с красным дипломом. Молодого специалиста направили на работу в управление геологии Киргизской ССР. Прошёл путь от простого геолога-поисковика до начальника геологических партий. По словам ветеранов этой отрасли, большая заслуга Мстислава Борисовича Иванова в поиске и находке месторождений золота Макмала, Кумтора и других полезных ископаемых.

Он принимал активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. Часто встречался со школьниками, студентами и рабочими коллективами промышленных предприятий. О себе рассказывал скупо. Больше говорил о героизме и отваге своих боевых товарищей, простых советских солдатах, вынесших на своих плечах непомерную ношу самой кровавой в истории войны и победивших фашизм. Участвовал в параде на Красной площади в Москве, посвящённом 60-летию Победы. В 1985 году награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, в 2000-м Указом Президента Кыргызской Республики — орденом «Манас» 3-й степени.

О принципиальности и справедливости в характере Мстислава Борисовича ходили легенды, за что его побаивались в высоких кабинетах власти. Вот лишь один пример. Как-то его сосед по дому, потерявший на войне ногу, посетовал, что по непонятным причинам его вычеркнули из списка на получение автомобиля «Жигули» с ручным управлением. Иванов пробился на приём к первому секретарю Фрунзенского горкома партии К. Молдобаеву, а через несколько дней сотрудники Октябрьского райвоенкомата подогнали инвалиду-фронтовику новенькую, чуть ли не с конвейера машину.

В 2010 году одно из московских издательств выпустило книгу писателя Артёма Драпкина «Я ходил за линию фронта. Откровения войсковых разведчиков». Автор включил в неё воспоминания нашего Мстислава Иванова. В странах Содружества и даже дальнего зарубежья высоко оценили рассказанную им жёсткую, ни чем неприкрашенную правду о Великой Отечественной войне и своей непростой фронтовой судьбе.

Полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов ушёл из жизни 20 апреля 2014 года. Похоронен с военными почестями на Юго-Западном кладбище рядом с могилой матери. Кто-то из поэтов послевоенного времени так сказал о ветеранах-фронтовиках: «Оставив на земле свой яркий след, они ушли в бессмертие святое…»

Сергей СИДОРОВ.

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