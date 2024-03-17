Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно

К 70-летию профессора и академика РАЕН Кадырбека Сатыбалдиевича Сакиева

Годы нашей молодости прошли в стенах Института геологии — прообраз нынешней Национальной академии наук. Институт геологии открылся в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. В этот же год основали Киргизский филиал Академии наук СССР, чьим председателем стал всемирно известный учёный, друг кыргызского народа академик К.И. Скрябин. А институт геологии послужил основной структурой. За достигнутые успехи в научно-производственной деятельности и в подготовке научных кадров Институт награждён орденом Трудового Красного Знамени (1969 г.). Основные научные работы велись в четырёх направлениях — геология, гидрогеология, инженерная геология и география. В дальнейшем от Института геологии отделились институты механики и физики горных пород (1960 г.) и сейсмологии (1975 г.).

Массовый приток молодых кадров в Институт геологии начался с начала 80-х годов. Дело в том, что по решению XXVI съезда КПСС (1981 г.) перед Кыргызстаном были поставлены грандиозные задачи, связанные с созданием Иссыккульско-Чуйского территориально-промышленного комплекса и развитием гидроэнергетики республики. В связи с этим в нашем институте открылись новые перспективы и возможности. Создали новые лаборатории, число хоздоговорных тем увеличилось, открылись новые перспективные направления. В этот процесс активно включилась и молодёжь орденоносного института, среди которой был наш друг, товарищ и коллега Кадырбек Сакиев, в то время — председатель совета молодых учёных. Из числа той молодёжи многие стали кандидатами наук, а некоторые — докторами наук, в их числе и Кадырбек Сатыбалдиевич. Кто-то искал повышения по службе, а кто-то — счастья в дальних зарубежьях, а он оставался верен себе, уважая в первую очередь своего агая, ныне академика А. Бакирова. Кадырбек остался на своём месте, не слушая «окриков» из Бишкека, Оша и Джалал-Абада.

Жизненный путь нашего друга, товарища и коллеги как крылатое высказывание народного поэта Кыргызстана, академика НАН Кыргызстана, Героя Социалистического Труда и неоднократного депутата Верховного Совета Киргизской ССР Аалы Токомбаева: «Ємїр бизден єтїп кетсе, эл эмгектен эскерсин», в переводе на русский: «Когда жизнь наша пройдёт, пусть народ вспоминает по трудам нашим», ставшее преамбулой знаменитого «Киргизско-русского словаря» академика К.К. Юдахина. Мы, друзья и коллеги Кадырбека Сатыбалдиевича, должны рассказать о нём подробнее: кем он был и кем он стал… К этому нас призывает научная совесть.

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Он родился 11 марта (предположительно) 1954 года в Казахстане, куда сослали его отца, к тому времени имевшего двоих детей, которые родились в селе Кыргоо Базар-Коргонского района нынешней Джалал-Абадской области. Он — участник Великой Отечественной, за своё инакомыслие получил наказание по законам того времени. Но вместе с супругой они сумели воспитать и дать достойное образование детям.

Второй по рождению Кадырбек (на самом деле он третий по счёту ребёнок в семье) получил образование в Москве: в 1977 г. закончил Московский геолого-разведочный институт. Направленный в Кыргызстан молодой специалист был принят учёным-геологом, академиком, вице-президентом Академии наук М.М. Адышевым, направившим его в лабораторию метаморфических формаций Института геологии, которую только что создал доктор геолого-минералогических наук А.Б. Бакиров (с 1984 г. — член-корреспондент, с 1997 г. — академик НАН КР).

В Институте геологии был закреплённый порядок, который стал традицией. Это связано с сельскохозяйственными работами. Наша молодёжь, работая на полях колхозов (совхозов), производственных объединений и стройках Бишкека (Фрунзе) показывала себя только с положительной стороны, за что отличившиеся получали разные поощрения и благодарности. В их числе был и Кадырбек Сатыбалдиевич. Такая же честь ему оказана и комитетом комсомола Академии наук. Наиболее отличившаяся в научном отношении молодёжь имела возможность сфотографироваться под знаменем Академии наук Киргизской ССР в честь 60-летия образования СССР (1982 г.) и Киргизской ССР (1984 г.). В то время Кадырбек Сатыбалдиевич вёл активную общественную работу по линии Совета молодых учёных, возглавляя его институтскую структуру. Тогда некоторая часть нашей молодёжи активно вела научно-исследовательскую работу по хоздоговорной тематике, а отдельные научные сотрудники приближались к завершению диссертационных работ. Эта его активная работа отмечена Почётной грамотой ЦК ЛКСМ Кыргызстана.

Другие способности нашей молодёжи — их музыкальность, любовь к художественной литературе и проведение различных вечеров и встреч. Большая часть коллектива слыла книголюбами. Проведение торжественных мероприятий всегда сопровождалось концертами, подготовленными силами молодёжи. Специальные торжества проводились в честь Нового года, 23 февраля и 8 Марта, Дней геолога и науки, 1 и 9 Мая и Великого октября (7 ноября). Концерт всегда открывал Апас Бакирович, играя наигрыши (кюу) на комузе и исполняя песню в сопровождении комуза. Кстати, заведующий лабораторией и научный руководитель Кадырбека, академик Апас Бакирович Бакиров, был одним из известных в республике комузистов. Он — автор нескольких наигрышей (кюу) и песен. Звуки его комуза, кроме как в различных частях бывшего СССР, слушали в Болгарии, Венгрии, бывшей Чехословакии, Японии, Китае, Швеции, Италии и в других странах.

На торжественных концертах, проводимых в институте, Кадырбек всех наших певцов сопровождал на аккордеоне и сам тоже исполнял песни. Такой же концерт был дан нами и в Таласе, когда мы работали на сенокосе. На экспедициях, проводимых по линии лаборатории метаморфических формаций, такой же концерт провели для животноводов и горных рабочих в Чоў-Кемине, Ат-Баши, Таласе и на сыртах Прииссыккулья. Международная совместно кыргызско-японская (1999 г., 2001 г.) и кыргызско-американская (2000 г.) экспедиции, совершённые в Таласской и Ат-Башинской долинах, в этом деле не исключение.

В то время лаборатория метаморфических формаций института по праву считалась ведущей, сотрудниками, кроме плановой темы института, выполнялись и хоздоговорные заказы, поступившие от Управления геологии Кыргызстана, его геологических экспедиций и других научно-производственных объединений.

Подобная научная работа тоже сопровождается экспедициями. А экспедиция проходит в зонах альпийских и субальпийских лугов, среди еловых и арчовых лесов, на берегах бурных и шумных рек, среди скал и горных останцев, на большой высоте и низкогорье. Иногда в экспедициях Бакирова и Сакиева участвовали супруги — Бюбюсайра жеўе и Бодеш Мамырова, тоже музыканты. Комуз и аккордеон давно стали их верными «слугами», дарившими веселье, а также средством, снимающим усталость. В кругу друзей Кадырбек Сатыбалдиевич часто повторял: «Именно комуз и аккордеон настолько их сблизили, превратив в отца и сына, — учителя и ученика…» Их научная дружба длилась в течение 43 лет, и прервалась от внезапной смерти Кадырбека Сатыбалдиевича в 2020 году.

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Нас глубоко удивляла одна вещь. Она связана с Национальной энциклопедией. По принятому решению (ещё в конце 60-х и в начале 70-х годов прошлого столетия) в неё входят люди, имеющие учёную степень доктора наук, звание профессора… Во втором её издании (2006-2015 годы) мы К.С. Сакиева не встречаем. Об этом узнали случайно, тотчас написали о нём статью и принесли в Главную редакцию Национальной энциклопедии. К великому сожалению, необходимые тома Национальной энциклопедии уже сверстали…

Тогда главным редактором энциклопедии был академик У.А. Асанов, его заместителем — языковед-эпиграф Ч.Ж. Жумагулов, ответственным секретарём энциклопедии — З.Б. Бейшеев. Об этом инциденте мы доложили Ч.Ж. Жумагулову и З.Б. Бейшееву, которые крайне удивились случившемуся. Кто это сделал, мы решили не включать в нашу совместную статью.

Что можно сказать о проделанной Кадырбеком Сатыбалдиевичем работе в его молодые годы. Первым делом вспоминается 1984 год. В Москве проходил 27-й Международный геологический конгресс. Одна из его экскурсий проходила по Кыргызстану. Для этих целей подготовлен путеводитель экскурсии 032, который назывался «Тектоника варисцид Тянь-Шаня» (Фрунзе, 1984), авторами которого являются А.Б. Бакиров (Фрунзе), В.С. Буртман (Москва). Участники экскурсии из Фрунзе отправились на специальном автобусе по автодороге Фрунзе — Ош с остановками для показа геологических структур и явлений. Часть участников к основной группе присоединилась в Оше, куда они прилетели из Москвы. Основной зоной для геологической экскурсии выбрали Ноокатский район Ошской области, где в долинах рек Кыргыз-Ата, Чили-Сай и Абшыр-Сай встречаются уникальные геологические находки, связанные с дайкой — пластообразным магматическим телом, составляющим каменную стену.

Руководитель и агай Кадырбека Сатыбалдиевича, заведующий лабораторией метаморфических формаций нашего института А.Б. Бакиров, только что избранный членом-корреспондентом АН Киргизской ССР, будучи участником международного геологического конгресса, отвечал за геологическую экскурсию по Кыргызстану. При проведении геологической экскурсии (организация, подготовка, проведение, встречи, сопровождение) большая тяжесть легла на плечи Сакиева, с задачей он блестяще справился. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарности от участников. Ведь тогда в условиях Кыргызстана впервые проведено полевое научно-практическое мероприятие такого масштаба.

Наш товарищ не был кабинетным учёным. Он всегда находился в поиске. Это качество он унаследовал от агая. Его кандидатская диссертация («Метаморфизм пород и особенности офиолитовой ассоциации Кара-Арчинской эвгеосинклинальной зоны Северного Тянь-Шаня». Алма-Ата, 1988) связана с Таласом, блестяще защищена в Геологическом институте АН Казахстана, а защита докторской диссертации («Условия метаморфизма офиолитов Тянь-Шаня», 2003) состоялась в Бишкеке на объединённом специализированном учёном совете, действующем при Горно-металлургическом институте (ныне в составе Технического университета), представляющем солидный и авторитетный контингент узких специалистов наук о Земле.

Прекрасно выполненная диссертационная работа высоко оценена выступившими после защиты членами спецсовета. Их и нас, присутствовавших на защите, удивило «одно открытие» диссертанта, которое имело связь с Сакским океаном, расположенным в древнейшей геологической эпохе на современной территории Кыргызстана.

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Апаса Бакировича как учёного-геолога ещё при СССР включили в группу специалистов бывших социалистических стран Европы, которая поочерёдно вела научные геологические исследования. Научные исследования такого характера проводились им совместно с ведущими учёными из России, позже ставшими академиками АН СССР (ныне РАН) В. Соболевым и Н. Добрецовым. Включённый в их группу Бакиров совместно с асами геологических наук составил ряд геологических карт по метаморфизму Азии. Эти геологические карты и, по оценкам специалистов, его наиболее важнейшие научные труды (в том числе и монографии) открыли ему дорогу в Страну восходящего солнца. В 1990 г. он получил приглашение от японских учёных-геологов, работающих в университете Ибараки города Мито. Это первая в Кыргызстане научная командировка, рассчитанная на 4 месяца, которую наша академия ещё не знала. И этим заложена прочная научная связь с японскими учёными-геологами. В этом деле вторая возможность представилась Кадырбеку, находившемуся в течение одного года (1997-1998) в университете Ибараки. Эта хорошая научная традиция в дальнейшем продолжилась и другими сотрудниками лаборатории метаморфических формаций: они тоже стажировались в указанном университете на разные сроки. Результатами этих научных связей являются совместные кыргызско-японские публикации. Во главе японских геологов стоял профессор М. Тагири.

Такая же честь ему оказана в США, где в 2003 г. стажировался по проблемам экологической технологии в горной промышленности. Дело в том, что одно из главных направлений в экономике Кыргызстане — развитие горно-добывающей промышленности, которая в данное время очень бурно развивается в нашей республике.

Учёный-геолог К. Сакиев известен в Кыргызстане, в ближнем и дальнем зарубежьях как специалист, ведущий исследования в области метафорфизма офиолитов и древнейших толщ, кои являются слабоизученными в пределах Тянь-Шаня (Тенир-Тоо). А также им обоснован палифациальный и многоэтапный характер метаморфических преобразований пород древнейших океанических бассейнов, свидетельствующих о сложном пути Р-Т эволюции, проявленной в различных геодинамических условиях. В написанных им научных трудах и разработках особое внимание уделяется исследованиям полезных ископаемых, связанных с метаморфическими породами. Изученные им ванадиеносные титаномагнетиты Бала-Чычканского и Кичи-Кайындинского рудных массивов Сакского палеоокеана по характеристикам рудоносного компонента не уступают ныне действующему Качканарскому месторождению Урала (Россия).

Рентабельность этих месторождений подтверждена проведёнными поисковыми и экспериментальными работами (Управление геологии Киргизской ССР, 1987; Чимкентский технологический институт Казахстана).

По его предложенной рекомендации для освоения рудных и нерудных минеральных образований, связанных с эклогитоносными метаморфическими комплексами, где имеются алмазы, рутил, глаукофан, мраморы, кварцы и другие, рано или поздно подвергаются разработке и использованию.

В круг его научных интересов мы также включаем вопросы, связанные со стихийно-разрушительными явлениями и геоэкологическими проблемами горных территорий. Установленные геологические, климатические и антропогенные факторы служат основой для прогнозов оползнеобразований на некоторые регионы республики. Результаты выполненных исследований с 1995 по 2015 гг. по бассейнам рек Кара-Ункюр и Кугарт, что находятся в пределах Джалал-Абадской области, включены в «Электронный каталог республики» и завершились составлением электронной карты оползней (1:50000), «проснувшихся» в последние 10-15 лет. Не говоря о других работах, этим он внёс большой вклад в инженерную географию и геоэкологию Кыргызстана. До настоящего времени стихийные явления (оползень, снежная лавина, обвал, проливные дожди, паводки, селевой поток и др.) наносят экономике огромный ущерб. Их комплексное изучение — актуальная задача государства. Эта комплексного характера идея впервые зародилась именно в Институте геологии НАН Кыргызстана, где всю жизнь работал наш друг и коллега Кадырбек Сатыбалдиевич.

Его перу принадлежат около 200 научных работ, из них 141 вышла в свет, что ярко отражает на что он был способен на ниве науки. Основные научные результаты Кадырбека Сатыбалдиевича доложены на научных совещаниях, конференциях и симпозиумах, прошедших в Кыргызстане, России, Казахстане, Германии, Японии, США и на Украине. Он неоднократный участник международных геологических конгрессов (Китай: Пекин, 1996 г.; Бразилия: Рио-де-Жанейро, 2000г.; Италия: Флоренция, 2004г.; Норвегия: Осло, 2008г.), где им докладывались результаты научно-геологических исканий на территории нашего горного края.

Одной из особых заслуг Кадырбека Сатыбалдиевича по праву считается создание в Институте геологии базы по совместной научной работе. На её создание заложено свыше миллиона долларов. Это своеобразная инвестиция в национальную науку. Заключённый научный договор между Китаем и Кыргызстаном успешно выполняется и ещё будет продолжаться.

Под его научным руководством защищены одна докторская и три кандидатские диссертации. Преданные ему ученики продолжают работать над завершением диссертационных работ по геологическим и геоэкологическим тематикам.

Он вёл и активную педагогическую деятельность, читая лекции в БГУ им. К. Карасаева, КГУ им. И. Арабаева, КТУ им. И. Раззакова и Кыргызско-турецком университете «Манас». Несколько выпускников из этих университетов под его руководством написали дипломные работы. Он неоднократно назначался председателем Государственной аттестационной комиссии в вышеперечисленных вузах. Он внёс солидный вклад в организацию факультета экологии и менеджмента БГУ им. К. Карасаева. Для студентов читал лекции и проводил практические занятия по общей геологии, геоэкологии, охране окружающей среды и стихийным явлениям. Его плодотворная научно-педагогическая деятельность отмечена медалью «Даўк».

В 2022 г. его имя присвоено лаборатории метаморфических формаций Института геологии НАН КР с установлением специальной доски. Состоялось его второе рождение как научного работника. В этот же день (15.04.2022 г.) прошла научная конференция «Проблемы географии, геологии и окружающей среды Центральной Азии», посвящённая памяти профессора К.С. Сакиева.

Он заведовал лабораторией, дошёл до докторской степени и звания профессора, а с 2007 по 2020 гг. работал директором Института геологии им. академика М.М. Адышева. В 2015 г. торжественно отмечался его столетний юбилей с созывом международной научной конференции. Кадырбек Сатыбалдиевич внёс очень весомый вклад в подготовку и проведение этого юбилейного торжества и научной конференции.

Его избрали сначала членом-корреспондентом (2015 г.), а затем академиком (2018 г.) Российской академии наук естествознания, а также содиректором Кыргызско-Китайского Центра по научно-техническому сотрудничеству и содиректором Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии, также членом специализированных советов по защите диссертаций и учёных советов ряда академических институтов и университетов.

2020 год для кыргызстанцев стал годом нестабильности и очередного революционного переворота. Бушевала пандемия, из-за её «атаки» внезапно ушли из жизни известные в Кыргызстане люди, сделавшие многое для родины в политическом, экономическом, социальном, культурном, литературном и научном отношениях. Среди них оказался наш друг, товарищ и коллега — Кадырбек Сатыбалдиевич, сумевший сделать очень многое при жизни для национальной геологии, геоэкологии и охраны окружающей среды.

Задуманные им перспективные идеи, к великому сожалению, остались не осуществлёнными…

Учёный совет Института геологии и Президиум географического общества Кыргызстана решили отметить

70-летний юбилей учёного-геолога и профессора Кадырбека Сатыбалдиевича Сакиева созывом осенью Международной научной конференции.

С. АЛАМАНОВ,

профессор, заведующий отделом географии Института геологии НАН КР, президент Географического общества Кыргызстана.

Т. ЧОДУРАЕВ,

профессор КГУ им. И. Арабаева, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Т. ЭШЕНКУЛОВ,

главный специалист ГУ «Госкартография» Кыргызстана.

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