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1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

В полку таможенников прибыло


Новые сотрудники принесли торжественную присягу служить Родине верой и правдой.

 

 

Обращаясь к вновь принятым сотрудникам, председатель Государсвтенной таможенной службы Самат Исабеков поздравил их с принятием присяги и подчеркнул важность данного события в жизни каждого настоящего офицера.

 

— Принося присягу, вы берёте на себя ответственность добросовестно и мужественно исполнять свои должностные обязанности перед народом и Родиной. Всегда и везде будьте верны своей священной клятве, — заявил он.

 

Также Самат Исабеков пожелал вновь принятым сотрудникам успехов в работе и внесении вклада в благополучие народа.

 

Всего торжественно принесли присягу 47 сотрудников таможенной службы, проходящие службу в Центральном аппарате и в таможенных органах по Северному региону.

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Дата публикации: 15:51, 21-03-2024

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