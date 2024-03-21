В полку таможенников прибыло

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Новые сотрудники принесли торжественную присягу служить Родине верой и правдой.
Обращаясь к вновь принятым сотрудникам, председатель Государсвтенной таможенной службы Самат Исабеков поздравил их с принятием присяги и подчеркнул важность данного события в жизни каждого настоящего офицера.
— Принося присягу, вы берёте на себя ответственность добросовестно и мужественно исполнять свои должностные обязанности перед народом и Родиной. Всегда и везде будьте верны своей священной клятве, — заявил он.
Также Самат Исабеков пожелал вновь принятым сотрудникам успехов в работе и внесении вклада в благополучие народа.
Всего торжественно принесли присягу 47 сотрудников таможенной службы, проходящие службу в Центральном аппарате и в таможенных органах по Северному региону.
Дата публикации: 15:51, 21-03-2024
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