Полевое исследование

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» приступило к следующему этапу реализации проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Так, в Джалал-Абаде состоялась встреча гендиректора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» А. Сакиева с делегацией Государственной корпорации «Китайские железные дороги» во главе с заместителем директора Ваном Тунцзенем. Данный визит состоялся в рамках ранее согласованного сторонами совместного Плана действий по практической реализации проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Китайская делегация совместно с сотрудниками ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в Джалал-Абадской области ознакомились с местом строительства железной дороги вдоль проектируемой и существующей железнодорожной линии для сбора дополнительных данных к разработанному ранее технико-экономическому обоснованию проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

В состав китайской делегации вошли специалисты по различным направлениям, исследовательская работа которых направлена на углубление и оптимизацию ТЭО. Представители делегации изучили технические условия строительства и последующей эксплуатации железной дороги. По итогам предварительного совместного полевого исследования определены дальнейшие шаги и выработаны конкретные мероприятия для последующей работы в рамках разработки проектной документации.

Далее делегация Государственной корпорации «Китайские железные дороги» провела ряд встреч и совещаний в Бишкеке, а также посетила место строительства железной дороги на территории Нарынской области.

Наша справка. Государственная корпорация «Китайские железные дороги» основана при реформировании бывшего Министерства железных дорог Китайской Народной Республики. Основные виды деятельности включают в себя: планирование и строительство железных дорог, пассажирские и грузовые перевозки и диверсифицированные операции.

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