Чужой опыт к нашему двору

Сотрудники Государственной налоговой службы приняли участие в стратегических сессиях, посвящённых разработке оптимизированных бизнес-процессов для операционных направлений ГНС.

На мероприятии изучены и представлены перспективные бизнес-модели с применением опыта налогового администрирования таких стран, как Австралия, Литва, Германия, Индонезия, Южная Корея и Сингапур. Стратегические сессии направлялись на оптимизацию текущих бизнес-процессов ГНС, также на создание новой организационно-функциональной структуры и разработку оптимизированной операционной и бизнес-модели ведомства.

Выступая на встрече, заместитель председателя ГНС Адилет Дубанаев отметил важность данного мероприятия для дальнейшего развития налоговой службы, модернизации налоговых процедур и улучшения электронных услуг.

«За последние три года проведены большие реформы и достигнуты ощутимые результаты в налоговой сфере. Итогом же этого семинара должны стать внедрение совершенно автоматизированных модулей электронных сервисов для усовершенствования работы налоговой службы», — заявил Адилет Дубанаев.

Собравшиеся также тщательно проработали ключевые бизнес-процессы: регистрацию налогоплательщиков, проведение налоговых проверок, декларирование доходов, апелляционные процедуры, взыскание задолженностей, администрирование НДС, контроль за электронными счетами-фактурами, учёт подакцизных товаров и маркировку, а также контроль за горюче-смазочными материалами. Рассмотрены и вопросы обработки жалоб, ведения статистики, контроля за ККМ, управления рисками, а также администрирование местных налогов.

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