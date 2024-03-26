Праздник возрождения

Президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова приняли участие в праздновании Нооруза на Центральной площади «Ала-Тоо» Бишкека.

Мероприятие началось с театрализованного пролога о значении праздника, важности гармонии между природой и человеком, а также обновлении и возрождении.

На празднике Садыр Жапаров выступил с поздравительной речью.

«Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники!

Мы — народ, который никогда не предаёт забвению своё прошлое и с уважением относимся к многовековому наследию. Наши предки с волнением ждали прихода весны — начала возрождения и обновления. После изнурительной зимы, когда природа начинает оживать под лучами солнца, мы с вами празднуем этот прекрасный весенний праздник — Нооруз.

От всей души поздравляю соотечественников с днём, знаменующим новые надежды и стремления. На протяжении месяца вы проращивали пшеницу, до рассвета готовили сїмєлєк и просили у Создателя благословения. Пусть ваши просьбы будут услышаны и приняты. Желаю каждому кыргызстанцу, чтобы этот год стал годом успехов, больших достижений, единства и экономического роста нашей страны.

Праздник Нооруз, имеющий многовековую историю, с древних времён стал общим праздником для многих народов Ближнего Востока и Центральной Азии. Неспроста, учитывая его бесценное наследие, в 2009 году Нооруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО! Со дня обретения независимости Кыргызстана празднование Нооруза сопровождается традиционными обрядами и национальными играми.

Можно утверждать, что этот праздник, прославляющий неразрывное единство природы и человека, возделывающего землю, имеет высокое значение и является священным. Наступление весны очень важно для кыргызского народа, с древних времён живущего в тесной связи с природой.

В нашей стране ещё до начала весны начинается посевная работа, направленная на обеспечение продовольственной безопасности. В начале года мы ответственно подошли к рассмотрению вопроса водоснабжения как основного условия повышения урожайности в сельском хозяйстве.

Мы отмечаем этот весенний день с твёрдой уверенностью, что мы поставили перед собой высокие цели и задачи по развитию страны и улучшению жизни нашего народа.

В прошлом году мы приняли меры по очистке оросительных каналов в стране. В этом году восстанавливаем БДР и БСР и строим новые объекты ирригации. При этом мы намерены сосредоточиться на ремонте ирригационных сооружений и строительстве системы обеспечения сёл чистой водой.

Мы живём во время резких климатических изменений и наблюдаем, как дефицит воды становится всё более ощутимым. Однако наши предки давно определили ценность воды словами: «Тот, кто уважает воду, становится великим, а тот, кто злоупотребляет водой, — бедным». Именно поэтому мы максимально экономно и правильно используем водные и энергетические ресурсы — главное природное богатство нашей страны. В нашей стране, стоящей у истоков воды в Центральной Азии, в этом году ожидаются большие результаты по увеличению мощности гидроэлектростанций и их модернизации.

Даст Бог, в ближайшее время мы запустим малую ГЭС «Бала-Саруу». В этом году проект строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», имеющий большое значение не только для Кыргызстана, но и для соседних стран, мы сопроводили конкретными мероприятиями. Как вам известно, если мы построим эту ГЭС, экономический потенциал Кыргызстана значительно увеличится в рамках международного проекта CASA-1000.

Льготы нашей инвестиционной политики, в том числе налоговые, создали благоприятные условия для привлечения инвесторов в Кыргызстан. В качестве примера можно привести проект создания

совместного кыргызско-китайского предприятия по сборке автомобилей и их международной реализации.

Наряду с этими важнейшими масштабными проектами мы не оставляли без внимания и вопросы, поднятые нашим народом.

В результате административно-территориальной реформы, которая успешно реализована в качестве пилотного проекта в Тюпском районе и Нарынской области в прошлом году, мы полны решимости провести аналогичную консолидирующую реформу и в других регионах. Это делается с учётом международного опыта. После того, как решение о проведении реформы принято, мы должны её завершить. Нам нужно следовать мировым трендам, строить больше крупных городов, нужно двигаться в сторону развития.

Кроме того, всё активнее развивается цифровизация всей системы государственных услуг, предоставляемых населению. С реализацией нацпроекта «Тундук» резко возросла эффективность государственного управления, а его влияние приводит к снижению коррупции. Благодаря таким и другим мероприятиям наши усилия по обеспечению благополучия народа начали приносить плоды. Об этом свидетельствует тот факт, что Кыргызстан вошёл в число высокоразвитых стран согласно Индексу человеческого развития, публикуемому ООН. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим постепенное движение вперёд.

Уважаемые соотечественники!

Образование играет огромную роль в изменении мира и развитии личности. Отрадно, что растёт число граждан, которые признают образование главной ценностью в нашей стране и вкладывают все свои инвестиции в образование детей. Мы начали уделять внимание школам, которые закладывают основу образования. Если ранее мы придавали значение обновлению школьных зданий и повышению зарплат учителей, то теперь также начнём акцентировать внимание и на качестве школьных программ и учебников.

Мы должны открыто заявить, что прежняя учебная программа уже не соответствует запросам нынешнего поколения. Для достижения наших амбициозных целей надо в разы расширить образовательные возможности нашей молодёжи.

В связи с этим мы уделим самое пристальное внимание предложенному Министерством образования и науки страны проекту новой государственной программы «Алтын Казык». Этот вопрос один из приоритетных!

Дорогие кыргызстанцы!

Народная мудрость гласит: «Без истории нет народа». Отечественные учёные усердно изучают и исследуют нашу богатую, величественную и значимую историю, простирающуюся на 30 веков. Они стремятся подтвердить её архивными документами, вне зависимости от места нахождения этих материалов. Данный процесс идёт своим чередом.

Вы знаете, что я подписал Указ о праздновании столетия образования Кара-Кыргызской автономной области. В этом году мы собираемся отдать должное нашей столетней славной истории, отметив великие достижения предков. В честь этого юбилея планируется открытие 100 крупных объектов по всей стране. Если всё сложится, как задумано, стремление осуществится и мы сможем достойно почтить великий путь, пройденный нашими предками.

Молодое поколение должно хорошо знать, что кыргызский народ, переживший в начале XX века трагические события, а после Уркуна испытавший различные сопротивления и жестокие сражения, укрепившись, нарастив свой интеллектуальный кругозор, познания и научные достижения, настойчивыми усилиями основателей государства создал Кара-Кыргызскую автономную область.

Дорогие соотечественники!

Если мы станем относиться с уважением к своему прошлому, и будущее наше окажется ясным. Как гласит мудрая пословица: «Родина — это не только наследие, оставленное нашими предками, но и священная земля, заимствованная нами у будущих поколений». Не забывайте, что независимость, государственность и национальная идентичность выкованы кровью наших предков и жизнью наших отцов! Каждый кыргызстанец должен чувствовать это своим разумом и сердцем! Для этого необходимо, чтобы согласие всех кыргызстанцев было крепким, а единство — нерушимым. Я прошу этого у Создателя в сегодняшний священный праздник Нооруз.

Хочу процитировать великие строки старшего из семи аке — Мойт Аке:

Есть согласие — есть и счастье.

У народа, живущего в согласии,

Даже в безлунную ночь небо светлое.

Пусть благо расцветает в нашей многонациональной стране, где ценится согласие и единство.

Как я уже упоминал в начале своего выступления, в праздник Нооруз, символизирующий неразрывную связь между природой и человеком, призываю упорно трудиться в любой сфере.

Без усилий трудно достичь цели. Весной, когда каждый день влияет на ход года, давайте с радостью трудиться, чтобы позже наслаждаться плодами нашего труда.

Вот сегодня мы собрались с вами под нашим озарённым солнцем тундуком на красном флаге, в честь великого национального праздника, чтобы выразить добрые пожелания.

Пусть этот год станет годом единства, процветания, благополучия и богатого урожая!

Счастливого праздника Нооруз!»

Также Президент Садыр Жапаров вместе с первой леди Айгуль Жапаровой осмотрели юрточный городок, установленный на центральной площади столицы, посетили выставку детских прикладных работ школ искусств и центров детского творчества, попробовали праздничное блюдо сумолок.

На центральной площади столицы также состоялся гала-концерт, посвящённый празднику Нооруз. В нём приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев, горожане и гости столицы. Айбек Джунушалиев ещё раз поздравил всех горожан и гостей столицы с праздником и пожелал всем счастья, здоровья и благополучия. В концертной программе участвовали звёзды отечественной эстрады. На сцене композиции исполнили такие артисты, как Гульнара Тойгонбаева, Асель Турдалиева, Мирбек Атабеков, Азат Раимбердиев, Омар, Юлия Руцкая, Кайрат Примбердиев, Иса Омуркулов, Алтынай Асанбекова, Жанар Туратова, Малика Дина, Бек Исраилов, Тамга Баястан, FREEMAN, Jax. С танцевальным номером выступила группа «Береке».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА

и пресс-службы мэрии Бишкека.

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