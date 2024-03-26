Два Кумтора в одном флаконе

Уже месяц с информационного поля не сходит тема Кызыл-Омпульского месторождения. По названию одноимённого села. Вблизи Орто-Токойского водохранилища. По дороге Балыкчи — Кочкор. Это местечко стало архипривлекательным, когда Садыр Жапаров объявил о разработке здесь месторождения: и на встрече с жителями Тонского, Кочкорского районов, и в интервью информагентству «Кабар».

АКЦИИ АКТИВИСТОВ…

Но пять лет назад, в апреле-мае 2019 года, относительно этой территории шли нешуточные баталии и разбирательства. Тогда общественность страны выступила против добычи на месторождении урановой руды. Причём иностранным (российским) инвестором, получившим лицензию. И чьи 70 процентов акций принадлежат (принадлежали?) канадской (опять канадской!) компании.

Второго мая 2019 года на центральном стадионе Каракола прошёл митинг против добычи урана. В нём участвовали активисты, представители неправительственных организаций и местные жители, потребовавшие полностью прекратить добычу урана, а также объявления моратория. Они уверены, что добыча урана может отрицательно повлиять на продукцию, выращиваемую в области, и в целом на природу, что может привести к запрету экспорта фруктов и овощей. Кроме этого, запретят мигрантам въезжать в другие страны, ссылаясь на то, что они приехали из зоны радиации.

«Каждый кыргызстанец не остаётся равнодушным. Все выступают против добычи урана. Говорят, что приостановили добычу урана. Это просто слова. Нам нужны гарантии. Нужно полностью запретить добычу урана. Без него можно развивать страну — чистым воздухом и органической продукцией», — говорила соорганизатор Банура Абдиева.

Местная жительница Алёна Хоменко инициировала петицию против добычи урана: «Мы запустили петицию 21 апреля 2019 года под девизом «Иссык-Куль против урана!». Уже подписали 30 тыс. человек. Люди против урана. Представители правительства должны аннулировать лицензию по добыче урана. Мы хотим, чтобы его добыча была закрыта».

Геологоразведочные работы на месторождении проводились с 2010 года. Компания «ЮрАзия Кыргызстан» владела лицензией 2852-МР от 18.11.10 года до 18.11.12 года (продление срока от 13.01.16 года до 31.12.20 года) на Кызыл-Омпульскую площадь (уран), расположенную в Кочкорском районе Нарынской области и Тонском районе Иссык-Кульской области.

Компания собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпульской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

…И ОПРАВДАНИЯ ЧИНОВНИКОВ

Парламентарии тогда устроили «допрос» главе Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Эмилю Осмонбетову, заявившему, что надо принять концепцию — или разрабатывать месторождения или нет.

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Токторов на заседании парламента сказал: «Мы обращаемся к мировому сообществу за помощью по рекультивации хвостохранилищ и при этом выдаём лицензию. Где логика, или настолько большой вклад в экономику страны?»

На что чиновник ответил, мол, в законодательстве закреплено, что параллельно с проектом разрабатывается проект рекультивации и на специальном счёте аккумулируются средства.

«Но, как вы сами сказали, например, если не будем разрабатывать месторождения, не сможем поддерживать экономику, надо в целом поддерживать инвестора», — спорил он.

На это Токторов парировал, что глава ведомства «повернул не в ту сторону», и уточнил, что он говорит именно по урановым месторождениям. По словам Осмонбетова, сегодня 92 хвостохранилища находятся на балансе МЧС, а по закону ГКПЭН, если подают заявку, обязан выдать лицензии.

«Значит, вы выполняете закон», — спросил Токторов. «Да», — ответил Осмонбетов.

Депутат сказал, что правительство может предложить законопроект: «Сегодня лицензии выданы. Вопрос приостановления или отзыва лицензии ГКПЭН должен вести в рамках закона. Во-вторых, сейчас комиссия работает. По остальным лицензиям прям такой сильной работы не ведётся».

А. Токторов попросил сказать чётко, обязан ли госкомитет в случае, если после разведки нашли уран, выдать им лицензию.

«Да, в законе прописано исключительное право», — пояснил Осмонбетов.

«Надо было посмотреть экономический эффект. Некоторые политики, раньше выдав разрешение, сейчас говорят, что против. Это правильно?» — спросил Токторов.

«Именно по Кызыл-Омполу наша позиция — ГКПЭН — инвестора надо поддерживать. Но если не соответствует закону, если будет нарушение, то остановим. Именно по Кызыл-Омполу обеззараживание входит, этот уран надо вывезти в целом», — ответил Осмонбетов.

Токторов сказал, что Осмонбетов озвучивает позицию ГКПЭН, но правительство отвечает за всю страну, и их позиция должна быть всеобъемлющей.

Тогдашний первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов согласился с его словами:

— Если назвать последнюю позицию правительства, то оно приняло решение в соответствии с текущей ситуацией, что народ выражает недовольство. Государство должно само вести разведку, и потом обнаруженные запасы надо поставить на баланс. Сейчас велась разведка. В последнее время в связи с экономическими сложностями проявляли интерес к разведке и компаниям выдавали лицензии на разведку, это в рамках закона. А после разведки проводятся разные экспертизы по экологии, там и экономическая сторона рассматривается. Мы не дошли до этого. Разведочные работы в 2020 году должны были быть закончены. Если бы дошло до этого, правительство рассмотрело бы пользу экономики: если вреда больше, чем пользы, то надо остановить работу. После разведки обязательно вопрос по разработке решается после экспертиз. На сегодня эти работы не проведены.

Токторову вторил на том заседании 2 мая 2019 года депутат Жанар Акаев, заявивший, что появились политические силы, использующие вопрос урана в своих интересах. По его мнению, правительство проигрывает в информационном поле:

— Нам надо поддержать требования народа — нужно запретить добычу. Те, кто в своё время выдавал лицензии, сейчас участвуют в митингах. У правительства должна быть чёткая позиция: нужно сказать, что экология и здоровье населения важнее, нужно запретить разработку.

КАБМИН ТРИ РАЗА ОПЛОШАЛ

Депутат Айтмамат Назаров на заседании парламента, где заслушивалась информация правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения, сказал:

— По данной проблеме правительство три раза допустило оплошность: во-первых, при выдаче лицензии надо было подумать об уране. Во-вторых, недавно с участием президентов стран подписан меморандум, и здесь тоже надо было подумать. В-третьих, правительство создало комиссию по изучению ситуации, когда начались митинги. Поэтому сегодня нет доверия, и люди снова и снова выходят на митинги. Лицензии выдали во время прежних правительств и министров, но подписание меморандума и приостановление лицензий произошло во время работы вашего правительства. Кто готовил вопрос по подписанию меморандума? Я бы посчитал это специальной диверсией, данным вопросом специально подставили правительство. Кто работал над этим?

Кубатбек Боронов ответил, что лицензию выдали в 2010 году:

— Конечно, мы не оправдываемся, что не выдавали лицензию. Есть преемственность, мы обязаны выполнять оставшуюся работу. Если же неправильно, то отменим это. Что касается меморандума, он не подписывался правительством, его подписали две компании. Это две частные компании, правительство не вмешивалось в работу и не имеет отношения к этому. Ещё до волнений несколько раз в составе комиссии в правительстве обсуждали вопросы разъяснения ситуации населению. Мы приостановили разведку, там не было вопроса разработки. Чтобы остановить действие лицензии, есть обязательные процедуры, поэтому это заняло время.

Несмотря на это, политическим решением премьер-министр 22 апреля своим указом остановил действие лицензии. Я думаю, это было правильное решение. Остальная работа будет вестись в соответствии с тем решением, которое вы примете сегодня.

В ответ Назаров сказал, что в пресс-релизах говорилось, что при участии президентов двух стран подписано столько-то документов, и меморандум вошёл в тот список. «Этот документ не должны были включать в перечень, его надо было рассмотреть отдельно».

Депутат Руслан Казакбаев спросил тогдашнего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева относительно разработки месторождения урана на Кызыл-Омполе. Тот ответил:

— Везде есть свой уровень норматива. Если уровень выйдет за нормы, то это нанесёт вред здоровью, и мы будем против. Мы проверим открытые воды, а также питьевую. Проведём мониторинг. Потом внесём итоги в заключение межведкомиссии, которая сейчас работает.

ДОВОДЫ СТОРОН

В апреле того же года заявили, что Кыргызстан обратится за консультациями к международным экспертам в связи с изучением деятельности на урановом месторождении Кызыл-Омпол. В этот же день компания, которая вела работу на урановом месторождении, и выступающие против её деятельности гражданские активисты провели отдельные пресс-конференции в Бишкеке.

Компания «ЮрАзия в Кыргызстане» пыталась заверить, что «при разработке месторождения окружающая среда и живые организмы не пострадают». Между тем гражданские активисты, а также местные жители требуют полностью запретить добычу урана на Кызыл-Омполе.

Тогдашний глава правительства, отвечая на вопросы депутатов в Жогорку Кенеше, рассказал, как и когда выдали лицензию компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на проведение геологоразведочных работ на урановом месторождении Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области:

— Ведутся ожесточённые споры по поводу урана. Озвучиваются неверные сведения. Неправильно говорить, что для разработки урана было получено $30 млн от России, поэтому и отдают месторождение. Компания «ЮрАзия в Кыргызстане» зарегистрирована у нас в 2004 году. В 2010 году она получила лицензию на проведение исследовательских работ. Через год — лицензию на проведение уже геологоразведочных работ. В мае 2011 года выдали лицензию на Кызыл-Омпол. Во второй раз документ подписывал Замир Эсенаманов. В 2012 году лицензионное соглашение подписывал Чунуев, разрешение продлили. Затем с 2014 до 2015 года разрешение продлил Зилалиев. Он подписывал документ, где фигурировал уран. То есть они знали, что будет добываться уран. В состав комиссии будут привлечены высококлассные специалисты, в том числе МАГАТЭ и международных организаций, а также гражданские активисты и экологи, чтобы провести тщательный мониторинг и анализ воздействия на состояние окружающей среды, животноводство и здоровье человека. В случае если будет установлено, что деятельность на урановом месторождении несёт риски загрязнения экологии и причинения вреда здоровью, то, конечно, нами будет принято соответствующее решение. Но возникает одна проблема. Какой будет судьба компании, которая с 2010 года работала и вкладывала свои средства? Это тоже надо решать сообща и дать ей ответ. Мы не избегаем принятия во внимание мнения общественности. Самое главное — дождёмся заключения комиссии. Мы будем советоваться с гражданами, которые выражают недовольство, и только потом примем решение.

Пока премьер-министр отвечал на вопросы по поводу уранового месторождения в парламенте, Светлана Менг — генеральный директор ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане», которая и является обладателем лицензии на разведку Кызыл-Омпола, отвечала на вопросы журналистов. На пресс-конференции она сообщила, что только на разведку недр у компании ушли миллионы сомов:

— Мы получили лицензию в 2010 году. В то время, если я не ошибаюсь, у 35 компаний были лицензии на исследование уранового сырья и проведение геологоразведочных работ. У нас кыргызско-канадская компания. И 70% доли принадлежат канадской стороне. Сейчас ведутся разговоры, что «никакая это не канадская компания, а китайская». Но мы лишь однажды работали вместе с крупной китайской компанией, которая добывает уран и чьи акции котируются на международной бирже в Торонто. Мы в одни только геологоразведочные работы вложили 271 млн сомов. Но расходы компании в два раза больше, так как сотрудники получали зарплату, выплачивались налоги, отчисления в Социальный фонд и так далее. Во время работы компании радиационный фон не повышался. Это не несёт рисков для экологии и местных жителей. Если мы начнём работу, то уран будем транспортировать только по железной дороге в плотно закрытых контейнерах. Не дай бог, конечно, но если что-то случится и вагоны перевернутся, а контейнеры откроются и рассыплется песок, то его можно собрать обычной лопатой. Это не жидкость, которая сразу просачивается в грунт и может загрязнить Чуйскую долину или другие местности. Мы выбрали самую безопасную технологию, которая существует сейчас в мире: без химии, без взрывов, без хвостохранилищ. Мы просто очистим территорию, она станет лучше, земля будет плодородной. Мы там посадим сад, если угодно. Пастбища улучшим многократно. Сейчас это скудные каменистые территории.

В этот же день пресс-конференцию провели и гражданские активисты, выступающие против разработки уранового месторождения. Один из них — Марат Акатов — заявил, что на Кызыл-Омполе уже ведётся добыча. Поэтому активисты намерены организовать акцию с требованием абсолютного запрета на разработку месторождения:

— В созданную премьер-министром межведомственную комиссию вошли представители министерств, которые подчиняются ему. Мы выдвигали условие, чтобы в эту комиссию включили и местных жителей. Когда мы побывали на месторождении, то зафиксировали, что на разрытых участках уже имеется повышенный радиационный фон. Мы, жители Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области, выступаем против добычи урана. Никто не имеет права вести там разработку без нашего разрешения. Месторождение не должно разрабатываться, и добыча там должна быть прекращена…

СОЦСЕТИ СЫГРАЛИ РОЛЬ

По анализу одного реформресурса, массовому распространению темы урана в социальных сетях предшествовал не менее массовый вброс через приложение для обмена сообщениями — WhatsApp. Кто этим занимался, определить практически невозможно. Активно распространялись видео с рейда местных жителей на место геологоразведки в районе Таш-Булака. Активные пользователи соцсетей с широкой аудиторией, способные повлиять на мнение своих подписчиков, активно делились видео в Facebook и других соцсетях.

«Вот такое видео пришло по добыче урана. Радиация от урана сильная. Если будут разрабатывать, то будут распространятся болезни, дети будут рождаться инвалидами. Мы потеряем озеро! Это тревожный звонок!», писала тогда известная телеведущая и актриса Назира Айтбекова.

Недовольство геологоразведкой и последующей разработкой месторождения наблюдалось и ранее. Но тогда одиночные «выкрики» в соцсетях остались незамеченными широкой общественностью. «Выстрелили» они только спустя год. Новость об итогах проверки специальной межведомственной комиссией работ компании «ЮрАзия» на месторождении осталась незамеченной. По данным одного из информагентств, на встрече с членами комиссии и представителями компании местные жители выдвинули ряд требований, среди которых не было условий запретить геологоразведку.

«Урановый скандал» стал набирать обороты вечером 17 апреля при помощи массового вброса в мессенджер WhatsApp: пик раскрутки темы пришёлся на выходные — 19-21 апреля, а с 17 по 26 апреля массовый вброс от лидеров общественного мнения повлиял на мнения интернет-пользователей и побудил их выйти на митинги. Спад интереса к теме пошёл после сообщения правительства об отзыве лицензии у компании и опубликования в соцсетях соответствующего документа. Окончательно от темы отошли, когда депутаты поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений в стране.

УРАН? НЕТ, ТИТАН

Кызыл-Омпол — не урановое, а титаномагнетитовое месторождение: 3% — фосфор, 2% — цирконий, 0,22% — торий, 0,17% — уран (U 92), 95% — титаномагнетит. А в целом на месторождении Кызыл-Омпол 14,7 млн тонн полезных ископаемых.

Вот что пояснил горный инженер Омурбек Касымбеков одному из телеканалов:

— Оно должно именоваться титаномагнетитовым месторождением. Но для привлечения инвесторов назвали урановым. Это в сущности восемь месторождений, откуда можно добывать ископаемые. Одно из них изучено, полностью проведены геологоразведочные работы. Титаномагнетит широко используют в разных сферах. Например, корпус IPhone15 Pro выполнен из титана, что делает его не только самым лёгким мобильником в линейке Pro, но и самым прочным.

Инженеру вторит доктор технических наук Арстанбек Асанов:

— Титан — элемент, который применяется во всём мире, начиная с быта (ложки, кастрюли) до космоса. Всё современное вооружение, энергетическое оборудование, корабли, электромобили связаны с титаном. Это металл, который легче железа в два раза, по весу — алюминия, но по прочности превосходит в 12 раз.

Но…

— Везде надо соблюдать экологическую безопасность и технику безопасности, — делится эколог Рахат Кысанов. — Это важно в любой отрасли, в любом деле: строительстве, вождении автомобиля. Всегда надо соблюдать меры безопасности. Причём в Кыргызстане экологическое законодательство очень строгое.

Аркадий Рогальский, геолог:

— С точки зрения экологических рисков, горно-технических условий, чтобы месторождение стало рентабельным, считаю, что своими силами сможем изучить этот вопрос. У нас хороший потенциал: и молодые кадры, и опытные аксакалы-ветераны, которые смогут должным образом всё объяснить и всем помочь.

Президент Садыр Жапаров в Балыкчи встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

Специалисты по редким драгоценным металлам и урану рассказали жителям, что ошибочно называть Кызыл-Омпол урановым месторождением: «Там 95 процентов состоит из титаномагнетита, уран всего лишь 0,17 процента. Вреда окружающей среде нет, наоборот, это принесёт пользу за счёт удаления урана. Тяжёлые компоненты отделяются с помощью электричества. В Кызыл-Омполе никакие химикаты не используются. Химический процесс будет проходить в Канте».

Глава государства заявил, что перед снятием моратория на разработку месторождения Кызыл-Омпол место добычи будет исследовано:

«Сразу не будем разрабатывать. Сначала специалистам надо изучить месторождение. В первую очередь думаю о людях, которые живут в этом регионе. А сто процентов прибыли с Кызыл-Омпола будет поступать в государственный бюджет. Раньше месторождение разрабатывали частные предприниматели. Если государство возьмёт его в свои руки, откроется более тысячи новых рабочих мест, будут задействованы местные жители. Для этого мы в Россию станем отправлять по 50 человек в год на обучение. Местный бюджет перестанет быть дотационным».

По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, запасы урана на месторождении составляют 3,5 тысячи тонн, тория — 8,5 тысячи тонн, фосфора — 10 тысяч тонн, циркония — 34 тысячи тонн, залежи титаномагнетита — 1 млн 600 тысяч тонн.

И всё это богатство могло уйти на сторону. Российская фирма уже почти приступила к добыче урана. И только бдительность местных активистов, а также массовые акции протеста жителей региона и всей страны смогли поставить тогда, в 2019 году, заслон разработке месторождения.

Безусловно, компания «Юр Азия в Кыргызстане», вложившая в разведку 271 млн сомов, посчитала возможным самостоятельно приступить к добыче, полагая, что имеет на то полное право. К счастью, лицензию этой бизнес-структуры аннулировали.

$2 МИЛЛИАРДА — ВЫНЬ ДА ПОЛОЖЬ

«В Жогорку Кенеш будет внесён закон. К работе приступим после того, как всё семь раз отмерим. Информация о прибыли будет открыта», — пообещал Жапаров. — Между тем экономическая выгода огромна. Это будет второй Кумтор. На месторождении содержатся около десяти видов руд. Только благодаря одной руде прибыль составит более $ 2 млрд».

Он считает, что будут и те, кто станет выступать против разработки месторождения. «Чёрным пиаром заниматься начнут депутаты-популисты. Для того чтобы казаться людям хорошими, они готовы громко выступать с трибуны и даже заплакать, а за душой у них ничего нет. Не думают ни о будущем, ни о людях. Думают только о пиаре. Блогеры тоже могут выступать против принятия законопроекта», — предварил глава государства.

По просьбе пришедших на встречу он поручил вручить жителям Балыкчи, Тонского и Кочкорского районов приборы для измерения радиационного фона.

***

Эксперт Эсенжан Мусурманкулов рассказал прессе, что учился в Московском ядерном университете и работал на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Он заявил, что Кызыл-Омпол некорректно называть урановым месторождением:

— Правильнее называть его месторождением титаномагнетита или циркония. Другие элементы — сопутствующие. При его разработке не будут применяться буровые и взрывные работы. Верхние слои — глина, под ними — песок, там нет ни твёрдых пород, ни гранита. Глина и песок станут просто извлекаться, далее будут применены магнитный сепаратор и метод гравитационного разделения. Никаких химикатов не будет, только электрический ток. Под действием силы тяжести тяжёлые металлы — уран, торий, цирконий — отделятся. Их разделение будет проводиться под действием химии на Кара-Балтинском комбинате. Тем более что нигде в мире нет места с нулевым радиационным фоном. Природный уран имеется в воде, почве, камнях, даже в нашем теле. Допустимая, нормальная доза — 30 мкР/час.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В Национальной академии наук одному из информагентств сообщили, что в 2019 году правительство обратилось в НАН по данному вопросу, и она дала отрицательное заключение по разработке Кызыл-Омпола. Над заключением работало четыре института: «Есть четыре способа добычи урана, в том числе: открытый, когда просто копает экскаватор, шахта, после которых пошли урановые хвостохранилища, до сих пор являющиеся проблемой, выщелачивание, когда заливается щёлочь, которая высвобождает уран. Это

безопасный метод, он используется в Узбекистане.

Тогда работа велась открытым, не совсем безопасным способом: копали, а пыль, которая могла быть радиактивной, разносилась по местности. К тому же должны соблюдаться очень жёсткие меры предосторожности. Основное — месторождение находится выше уровня озера Иссык-Куль, и с дождём, снегом уран может течь в озеро, что тоже создаёт опасность. Академия против открытого метода, потому что нам важна экологическая безопасность биосферной территории озера Иссык-Куль».

Своим мнением делится и эксперт в области экологии и здоровья, кандидат медицинских наук Калия Молдогазиева: «Глубина залегания месторождения — от 25 м, по одним данным, и до 100-400, по другим. Так что это будет не простой вывоз руды, а разработка.

Даже если будут делать добычу титаномагнетита, уран там тоже находится в достаточно высокой концентрации и будет при добыче и транспортировке разноситься с пылью и влиять на окружающую среду и население.

На сегодняшний день нет ТЭО и ОВОС на разработку месторождения. Необходимо сделать базовое исследование здоровья населения до разработки месторождения и после разработки. Декларируется, что урановая руда будет вывезена из местности Кызыл-Омпол, а местность очистят от урана. Если уран находится на 43 тысячах гектарах и составляет 12 рудных тел, то объём работы должен быть громадным, чтобы полностью очистить территорию от урана.

Кызыл-Омпол находится на биосферной территории Иссык-Куля, в зоне санации, где пре-

дусмотрены только регенерационные, рекультивационные, ремедиационные, противоэрозийные, пастбищевосстановительные и лесопосадочные мероприятия в целях восстановления нарушенных ландшафтов.

Иссык-Кульская область — это курортная зона международного значения, и разработка уранового или титаномагнетитового месторождения окажет негативное влияние на имидж курортной зоны и приток туристов и отдыхающих, что лишит прибыли местных жителей».

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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