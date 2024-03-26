Китай за этот проект

Президент Садыр Жапаров принял заместителя генерального директора компании China State Railway Group Co., Ltd. Вана Тунцзюня.

Глава государства, приветствуя гостя, отметил, что двусторонние отношения между двумя странами, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что кыргызская сторона всецело поддерживает инициативу Председателя Китая Си Цзиньпина «Один пояс — один путь». Отметил, что крупнейшим транспортным проектом в рамках этой инициативы, который окажет позитивное влияние на торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана с Китаем, выступает строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. В этом контексте Президент поблагодарил Вана Тунцзюня за сотрудничество в реализации проекта по строительству этой железнодорожной магистрали, обозначив, что она соединит Китай и страны Центральной Азии. Далее дорога откроет новые маршруты перевозок до стран Европы и Персидского залива.

Глава государства констатировал, что Кыргызстан, Китай и Узбекистан активно продвигают данный проект. Кыргызстан настроен очень решительно и намерен построить эту магистраль за ближайшие несколько лет.

Садыр Жапаров сообщил, что к настоящему моменту стороны достигли общего понимания о механизме реализации проекта. В частности, предполагается, что его реализуют по модели «строительство — эксплуатация — передача» путём создания совместной проектной компании между тремя железнодорожными предприятиями сторон.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что перед страной стоят грандиозные задачи в целом по развитию, поэтому имеется большая заинтересованность в сотрудничестве с инвесторами.

В свою очередь Ван Тунцзюнь поблагодарил Садыра Жапарова за возможность лично встретиться и с восхищением отметил прилагаемые руководством страны усилия по развитию экономики и улучшению уровня жизни её населения.

Ван Тунцзюнь подчеркнул, что стороны, учитывая важность данного регионального проекта Китай — Кыргызстан — Узбекистан, готовы ускорить процедуры продвижения сотрудничества в его реализации.

Кроме того, отмечена готовность к ускорению разработки и утверждению ТЭО проекта, а также подписанию соответствующего Соглашения. Он выразил надежду, что в кратчайшие сроки данный проект удастся реализовать. По его словам, государственные корпорации китайских железных дорог уделяют большое внимание реализации договорённостей между руководством двух стран. Они в свою очередь готовы выполнить работу как ведущие исполнители в реализации этого проекта. Для этих целей отобрана самая опытная команда, которая использует свой богатый опыт в реализации международных проектов данного направления.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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