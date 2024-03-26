Государство поддержит сферу страхования

Президент Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Государственная страховая организация».

В своём выступлении глава государства подчеркнул важность страхования для обеспечения безопасности граждан и их имущества, а также значимость государственной поддержки в этой сфере. Он сказал, что защита граждан должна стать приоритетом государства, подобно защите их прав и свобод.

Садыр Жапаров выразил сожаление в связи с тем, что за последние 30 лет государственная поддержка страховой отрасли оставалась недостаточной, что привело к низкому уровню страхования в стране. В то же время частные лица, понимающие будущее страхования, открывали частные страховые компании — в настоящее время в стране действуют одна государственная и 14 частных страховых компаний. Однако Президент подчеркнул, что сейчас пришло время изменений, и власти приняли на себя ответственность за поддержку и развитие страховой сферы. Для её укрепления и обеспечения стабильного развития принят ряд мер, включая увеличение уставного капитала Государственной страховой организации с 394,3 млн сомов до 994,3 млн сомов. Президент также подписал указ, обязывающий госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия, а также хозяйствующие общества с государственной долей в более чем 50% страховать своё имущество и обязательства в Государственной страховой организации.

Глава государства призвал также частных лиц регистрироваться в Государственной страховой организации для обеспечения защиты своего имущества и автомобилей от непредвиденных ситуаций, так как государственная организация — надёжная. В своём обращении к сотрудникам Государственной страховой организации Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в их способности преодолеть текущие вызовы и продемонстрировать высокий профессионализм в своей работе.

После встречи с руководством и сотрудниками ОАО «Государственная страховая организация» Президент осмотрел новые помещения данной организации.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -