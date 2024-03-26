Политолог Игорь ШЕСТАКОВ: «Сейчас в мире идёт процесс перераспределения трудовых ресурсов»

Российская Федерация в начале 2024 года в корне поменяла миграционную политику. С января мигранту из ближнего зарубежья предоставляется выбор — стать законопослушным, для которого обозначится ряд привилегий, или нелегалом — для таких законы ужесточатся. Прежде всего, как объясняют власти, это сделано в целях безопасности коренного населения. Например, лишение мигранта приобретённого гражданства России за совершённые преступления.

Первое лишение гражданства в Москве пришлось в канун нового года (за распространение наркотиков).

Преступник вначале отсидит срок, а потом отправится на родину. Но, несмотря на кардинальные меры, Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что экономика страны нуждается в мигрантах, большей частью это касается строительной сферы. А экс-глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сказал, что если убрать всех гастарбайтеров, то экономику РФ ждёт коллапс.

МАССОВЫЙ ИСХОД ИЗ РОССИИ. ИЛИ ПРИХОД?

Многие информационные источники заявили о массовом оттоке трудовых мигрантов из России. Мол, люди покидают страну, которая давала им работу. Миграционный кризис заиграл всеми красками. Но если взглянуть на официальные цифры, то ничего масштабного мы не видим.

В прошлом году в Россию на заработки приехали более 710 тысяч человек из Кыргызстана. Тогда как из Таджикистана — 1,1 млн, а Узбекистана — 1,9 млн. За 2023 год трудовых мигрантов прибыло в Россию на треть больше, чем за тот же период 2019 года. Общее число официально зарегистрированных мигрантов из ближнего зарубежья составляет 18 миллионов человек. Но, несмотря на это, дефицит рабочей силы там составляет 40%.

С одной стороны, мы наблюдаем официальные цифры, с другой — фотоснимки не убранных от снега улиц Москвы, по которым с трудом передвигаются горожане. К тому же, в этом году несколько областей России ввели запрет на наём ино-странцев на ряд профессий. Он распространяется на пассажирские перевозки, гостиничный бизнес, изготовление хлебобулочных изделий и детского питания, работу в школах и садиках. Исключение составляют приезжие из стран — участниц ЕАЭС.

Как новая миграционная политика «старшего брата» отразится на экономике нашей страны? Ни для кого не секрет, что миллиарды долларов денежных переводов мы получаем из России. Для примера, в 2022 году наши трудовые мигранты перевели на родину $2 млрд 780,2 млн, что составило почти 95% от всего объёма денежных переводов, а в 2023 году, по данным Нацбанка, переведено $2 млрд 531 млн. Разница есть, но она не настолько масштабна. Если сравнить цифры, то в 2023 году переводы снизились всего на 9%.

Так правда ли, что мигранты в большинстве своём возвращаются на родину? Как это отразится на экономиках обеих стран? И главное — с чем это связано? На эти и другие вопросы ответил политолог, руководитель Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков.

— Игорь Альбертович, действительно ли всё так печально в России с рабочей силой?

— После начала СВО Россия применила правовые решения по упорядочению пребывания зарубежных граждан. Участилось число диверсий, и, следовательно, вопросы национальной безопасности вышли на первый план.

Давайте вспомним тот период, когда всё только началось: февраль-март 2022 года. Тогда группа наших экспертов утверждала, что в течение года все наши граждане вернутся назад чисто по экономическим причинам. В первую очередь из-за беспрецедентных санкций в отношении российской экономики, но в действительности всё вышло иначе. Главный показатель трудовой миграции — денежные переводы, а 2022 год закончился рекордным на тот момент их показателем — более $2,6 млрд. Как мы видим, по последним данным прошлого года всё тоже достаточно неплохо.

Надо чётко понимать, что у трудовой миграции есть сезонность. Зимой и весной самый пик работы, а летом наши граждане в большинстве своём возвращаются домой, так как многие прилетают в РФ из сельских местностей, соответственно, и возвращаются они для работы на родине.

Почему большинство наших граждан выбирают для сезонной работы Россию? Во-первых, это безвизовый режим. Далее, пакет преференций по линии ЕАЭС, отсутствие языкового барьера, но самое главное — этот миграционный путь уже связан крепкими родственными связями. Активные процессы трудовой миграции в Россию начались в конце 90-х. Сейчас большей частью туда едет наша молодёжь, часто те, у кого там уже есть родня, которая встала на ноги. Возможно, открыли там предприятия.

Недавно в Москве беседовал с нашей соотечественницей, ей 18 лет. Она приехала к родственникам. Учится и параллельно работает в магазине. И таких примеров масса.

— А как обстоят дела с гражданством?

— С ним достаточно интересная ситуация. Мы привыкли говорить: «Миграция в Россию или на Запад». Но 2022 год стал необычным. СВО обозначила новое понятие для нас — релокация (так называли российских граждан, которые приехали работать именно здесь). В 2022 году более семи тысяч россиян подали документы на получение гражданства нашей страны. Это не только бывшие граждане Кыргызстана, которые решили вернуться назад, но и российские предприниматели, айтишники и другие. Из-за санкций российский бизнес, который взаимодействовал с зарубежными странами, оказался «невыездным».

Гражданство нашей страны, скорее всего, дало возможность поддерживать деловые связи на плаву.

Но в целом не стоит россиянам надевать розовые очки, что миграция из нашей республики в их страну будет всегда на таком высоком уровне. Хотя здесь есть определённые парадоксы. Наша страна — член Евразийского союза. Один из пунктов её свобод заключается в том, что мы имеем право на свободное движение рабочей силы. Кроме того, мы уже несколько лет живём с РФ в режиме дружественного государства. Это инициатива Владимира Путина, и, согласно российским исследованиям, Кыргызстан занял почётное четвёртое место по восприятию россиянами дружественных стран. Действительно, контакты между президентами, а также на межправитель-ственном уровне происходят не просто регулярно, но также есть взаимопонимание по реализации важных для развития двустороннего сотрудничества проектов. Но в то же время, когда речь идёт о миграции из Центральной Азии в Россию, зачастую в российских СМИ или комментариях экспертов нет разделения для кыргызстанцев на граждан ЕАЭС и других стран, таких, как Узбекистан или Таджикистан, которые в союз не входят. Поэтому, когда звучат инициативы от политиков РФ по введению визового режима для стран Центральной Азии, то речь о нашем членстве в Евразийском союзе не звучит.

— После трагедии в «Крокус Сити Холле», где в роли террористов выступили уроженцы Таджикистана, призывов о введении визового режима с ЦА может быть больше?

— Однозначно такие предложения будут, поскольку в оценках этого чудовищного преступления против мирных граждан ещё долго будут преобладать эмоции. Я полагаю, что одна из целей организаторов теракта и заключалась в том, чтобы вбить клин между Россией и ЦА. Исходя из такого расчёта, скорее всего, и привлекли мигрантов из центральноазиатской страны. Неслучайно же боевики использовали съёмку «от первого лица» при совершении убийств, чтобы вызвать максимальный общественный и политический резонанс.

Кроме того, одна из проблем идентификации — это элементарное отсутствии идеологии. Последние 10 лет я проводил не раз круглые столы и участвовал в дискуссиях по этой теме, но пока, как в строчках из знаменитой басни Крылова, «а воз и ныне там». Как ни печально это признавать, но в основе евразийства сейчас доминируют исключительно товарно-денежные отношения. Хотя, по идее, должен сформироваться тот самый евразийский гражданин, ради которого, собственно говоря, этот союз и создавался. К примеру, сегодня выгодно экспортировать товары из Кыргызстана в Россию, а завтра могут появиться новые рынки сбыта. Основа Евразийского союза — единое информационное пространство, идеология, образовательные проекты, в центре которых находится гражданин союза, который его поддерживает. Ведь вступление нашей страны в ЕАЭС стало элементом народной дипломатии. Так как именно наши граждане, работающие в России, больше всего ратовали за то, что республика станет членом союза, потому как это давало массу преференций.

Когда приезжаешь в страны Европы, уже на пограничном контроле видно чёткое разделение, там висят таблички «для граждан Европейского союза» и «других иностранных граждан». В Москве пропускные пункты делятся на те, что для граждан России, российско-белорусского союза (который ещё не создан) и иностранных граждан. А таблички «для граждан Евразийского союза» нет.

Для привлечения кыргызстанцев, чтобы не воспринимать их как «понаехавших», прежде всего должны работать идеологические факторы. Как я уже сказал, сейчас в России, мягко говоря, неоднозначное отношение к мигрантам из ЦА, тем более ввиду последних событий. Хотя у Владимира Путина достаточно позитивное отношение, но есть общественно-политические силы, которые видят реальную угрозу от миграции.

— Может, это всё-таки связано с нелегальной миграцией?

— Есть медийные каналы, есть каналы в «Телеграмме», которые пишут о мигрантах только в отрицательном ключе, кто-то кого-то убил или ограбил. Зато позитивных примеров, что кто-то приехал в Россию и сделал карьеру, открыл собственное дело, помог семье и односельчанам, — крайне мало. Я знаю наших граждан, которые начинали в России с поваров или работали в магазине, но параллельно оканчивали университеты и действительно многого добивались. Вот информационный повод для российских СМИ на тему «Россия — страна возможностей» или «ЕАЭС — союз возможностей».

Понятно, что если гражданин нарушил законодательные нормы, то он подлежит депортации и уголовному наказанию, впрочем, как и везде. Об этом никто не спорит. В соцсетях часто можно увидеть видео с драками между мигрантами из ЦА в той же Москве. И вполне логично, что такие действия караются высылкой бузотёров, причём срок запрета на въезд в РФ может составить до 40 лет. Однако среди преступников есть и сами граждане России, я про тех, кого называют мигрантами, а на самом деле они давно стали гражданами РФ.

Безусловно, пока нелегальная миграция в России есть в немалых масштабах. Точно подсчитать сложно, но цифры большие: от трёх до семи млн, согласно российским источникам. Но сами их эксперты признают, что именно коррупция — основная причина этого явления. Тогда пусть они установят, кто виноват в том, что происходит эта нелегальная миграция. Ни для кого не секрет, что нелегал «развёл» с каким-то непосредственным сотрудником правоохранительных органов и живёт себе спокойно, нарушая российские законы. И, кстати, если мы уже заговорили о правонарушениях, кыргызстанцы не считаются основными злостными нарушителями закона. Мы далеко не первые в этом списке. В совете трудовой миграции в Жогорку Кенеше мы постоянно мониторим эту ситуацию.

СПРОС ЕСТЬ,ТОГДА В ЧЁМ ДЕЛО?

— В последнее время несколько регионов РФ установили свои требования к трудовым мигрантам, создав перечень запретов на работу водителями, учителями…

— И здесь у меня возникает вопрос, а это касается опять же граждан, которые входят вместе с Россией в Евразийский союз? Потому что наши граждане имеют право на работу, которая предусмотрена и положениями о ЕАЭС. Ведь эти правовые акты подписаны президентами и премьер-министрами, которые по статусу выше, чем губернаторы какой-либо области. В 2017 году фракция ЛДПР инициировала законопроект, согласно которому на территории страны запрещается работать в качестве

водителя автобуса или такси по на-циональным водительским правам других стран. Благо, позже Владимир Путин сделал исключение для наших граждан. Но в 2023 году вопрос в отношении кыргызстанцев вновь был поднят, и опять этой же фракцией. Безусловно, политизация подобных вопросов не считается положительным моментом для двустороннего сотрудничества, не говоря уже о ЕАЭС.

— А призыв на воинскую службу тех, кто подходит по возрасту, ведь тоже играет роль в оттоке мигрантов из РФ?

— Здесь важно заметить, что, когда в РФ начался призыв в год СВО, некоторые информационные источники стали нагнетать слухи, что мобилизовывать будут всех мужчин призывного возраста. Но это откровенный фейк! Граждане иностранных государств не подлежат призыву. То же самое можно сказать и про граждан КР. Конечно, есть личности, которые сами подписывали контракт, по этому поводу здесь было несколько уголовных дел. У нас существует статья за наёмничество. Была информация, что мигрантов, опять же в РФ, в принудительном порядке доставили в военкоматы. Если прочитать подобную новость, многие будут возмущены действиями правоохранительных органов России. Но, как позже оказалось, это опять же не мигранты из ЦА, а уже те, кто стал гражданином РФ.

Но если ты принял гражданство хоть нашей страны, хоть любой другой и ты мужчина призывного возраста, то обязан встать на воинский учёт той страны, присягу которой принял. Эти факты указывают на то, что тема миграции из ЦА в РФ активно используется в ведении информационных войн против России.

— Вернёмся к острой нехватке рабочей силы. Какие профессии наиболее привлекательны для наших граждан и в каких специалистах нуждается как РФ, так и Кыргызстан?

— Как известно, один из основных заказчиков и лоббистов по миграционной тематике — российские строительные компании. Но миграционные потоки не решают их проблем по набору кадров. Видимо, в этой связи в России будут формироваться целевые наборы по определённым профессиям согласно новым правилам. Они были и раньше, но сейчас, к примеру, если ты выезжаешь в российский регион для работы на стройке по целевому набору, то уже не сможешь работать, например, курьером. Тебя просто депортируют. С одной стороны, несомненный плюс в том, что, будучи ещё на своей родине, ты будешь знать работодателя, к которому конкретно едешь трудоустраиваться. Но, с другой стороны, бывает, что человек понимает: это не его призвание, и он хочет стать курьером. Кстати, курьер сегодня — одна из самых высокооплачиваемых специальностей в РФ из тех, которые выбирают наши соотечественники. Если вспомнить, этому во многом способствовали пандемийные процессы. Как пишут российские экономические издания, зарплата курьера в крупных городах доходит до 125 тысяч рублей. Понятно, что тот же сварщик может получать 200 тысяч и выше на стройке, но и требования разные.

У меня часто возникает вопрос, почему сами россияне не идут работать на такие специальности, деньги-то неплохие? Здесь всё зависит опять же от бизнесменов. Им легче нанять человека с другой страны, который не особо будет заявлять о своих правах, чем гражданина РФ, который знает законы и требует высокую оплату. Взять, к примеру, нашу страну. У нас в швейных цехах сейчас появилось много граждан Пакистана, Бангладеш и Индии. Потому что кыргызстанцы за 40 тысяч в месяц швеями работать особенно не хотят, тем более, фактически без выходных. Так что из страны экспорта рабочей силы Кыргызстан постепенно стал страной привлечения мигрантов, как ни парадоксально. С другой стороны, мы на круглых столах ЦЭИ «Ой Ордо» не раз обсуждали вопросы безопасности, где некоторые эксперты считают, что надо контролировать «джамааты» на предмет создания радикально-религиозных ячеек. Конечно, есть потребность бизнеса, но на первом месте должны всё-таки стоять вопросы национальной безопасности. В этом плане нам необходимо изучать российский опыт контроля за миграцией.

А в целом сегодня на стройке можно прекрасно работать и у нас, главное — иметь соответствующую квалификацию, поэтому никуда и ехать не нужно. Об этом ещё говорил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров, ведомство которого планирует создать 250 тысяч рабочих мест. Тем более что появляются новые предприятия.

Также я считаю, что мы должны обратить особое внимание на развитие профтехобразования. У нас масса университетов, но для тех, кто работает руками, учебных заведений крайне мало. В данное время появляется запрос не на юристов и менеджеров, а на представителей рабочих специальностей.

— С такими процессами наши граждане могут кардинально поменять вектор и отправиться на заработки, например, в Европу или США.

— Процесс трудовой миграции в страны дальнего зарубежья во многом активизировался благодаря тому, что Президент США Байден полностью поменял миграционную политику, которая была при Трампе. Если вспомнить, то именно в каденцию Трампа наши граждане, которые получали право на обучение в американских вузах, не всегда могли получить визу. Недавно прошло официальное сообщение, что 50 тысяч этнических кыргызов (граждан России) уехали в США. Я разговаривал с кыргызстанцами в Москве. Те, кто там работает, уже не спешат подавать документы на российское гражданство. Сегодня, по разным оценкам, в Америке трудятся более 80 тысяч наших граждан, а ещё 4 года назад эта цифра не превышала и 10 тысяч.

С работой в Англии та же ситуация, несмотря на то, что там крайне тяжёлые условия труда, количество наших граждан, желающих получить туда рабочую визу, только растёт. Так, на две тысячи вакансий подано около 30 тысяч заявок.

Внешнеполитические ориентиры миграционных процессов сейчас выходят на первый план. Идёт борьба за Центральную Азию. И элемент миграции напрямую связан с вопросами мягкой силы. На Западе прекрасно понимают, что во многом положительное восприятие России у кыргызстанцев формируется в том числе благодаря процессам трудовой миграции, как и поддержка лидера России Владимира Путина. Поэтому США, Англия, страны ЕС активно подключаются к этой повестке. Из чего можно сделать вывод, что в борьбе за внешнеполитическое влияние в ЦА процессы трудовой миграции уже играют ключевую роль.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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