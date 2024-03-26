Юг встречает новыми проектами

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров вручил мэрии Оша ключи от спецтехники, автомобилей и 100 автобусов.
Отметим, что автобусы закуплены через Кыргызско-Узбекский фонд развития. Они рассчитаны на 25 мест, вместимость — 56 человек. Также для улучшения внутренних дорог города передана тяжёлая техника, приобретённая для дорожного муниципального предприятия мэрии.
Вручая ключи, Акылбек Жапаров отметил, что Кабмин продолжит работу над решением проблем общественного транспорта в Кыргызстане.
Во время рабочей поездки в Ошскую область глава Кабмина также ознакомился с деятельностью производственного филиала лаборатории Бонецкого. Компания открыла новую производственную лабораторию в Оше и предоставляет услуги для жителей южных регионов.
Отметим, что лаборатория Бонецкого и Министерство здравоохранения объединили усилия для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению. Согласно меморандуму, все пациенты, получившие специальные направления от государственных медицинских учреждений, могут сдавать анализы в лаборатории со скидкой до 50%.
Кроме этого, Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги в Узгене. Отметим, что она станет альтернативой основной трассе Бишкек — Ош, проходящей через центр города. Строительство автомагистрали протяжённостью 13 491 км планируется завершить к концу 2024 года. Глава Кабмина поручил обратить особое внимание на качество дорог.
Кроме того, представлен проект центрального стадиона Узгена, который построят для развития футбола через программу Агентства общественного развития и инвестиций. Также в целях развития туризма и улучшения внешнего вида города реконструируют парк отдыха им. Н. Азнабакиева и центральный стадион Орто-Коргон.
Акылбек Жапаров также ознакомился с проектом строительства муниципального предприятия «Узгенский скотный рынок» в Торткульском сельском округе Узгенского района. Там создадут все условия для граждан. Также предусмотрены помещения для содержания животных с подозрением на инфекционные заболевания, для хранения дезинфицирующих средств, ветеринарные кабинеты.
Дата публикации: 15:53, 26-03-2024
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