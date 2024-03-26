Зелёный свет заводам

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Кара-Балте во время рабочей поездки в Чуйскую область.



Отметим, что в ноябре на предприятии начался капитальный ремонт. Этой осенью планируется модернизация. Ожидаемый запуск на прежних мощностях запланирован на второй квартал 2024 года.

Глава Кабмина ознакомился с ходом ремонтных работ, производственными возможностями завода, перспективами развития нефтеперерабатывающего направления. Он поручил профильным структурам оказать поддержку в успешном запуске предприятия, учитывая его имеющийся потенциал, рабочие места и вклад в развитие экономики страны.

Также во время поездки посетил государственное предприятие «Дан» в Кара-Балте. Он ознакомился с производственными цехами, инвестиционными проектами и планами по развитию и модернизации фирмы.

В частности, для выхода на полные производственные мощности и выпуску товарной продукции в ассортименте предприятием подготовлено три проекта по закупке многоэтажного мельничного комплекса, современного оборудования по производству макаронных изделий и для комбикормов. Кроме этого, планируется купить современное лабораторное оборудование. На предприятии восстановлены пустующие и простаивающие производственные площади, здание комбикормового цеха для приёма продовольственной пшеницы вместимостью 10 тыс. тонн. Его планируют использовать в качестве элеватора. Сегодня на предприятии трудятся более 120 человек.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность модернизации завода, поручив профильным госорганам и местным органам власти проработать этот вопрос.

Кроме того, он посетил открытое акционерное общество «Кара-Балтинский горнорудный комбинат», аффинажный завод ОАО «Кыргызалтын». Глава Кабмина ознакомился с ходом строительства завода по выпуску золотых мерных слитков. Работы планируют завершить летом. Также он осмотрел здание простаивающего завода по производству молибдена.

Акылбек Жапаров посетил и многофункциональный консервный завод в Московском районе, где трудятся около 100 человек. А также предприятие по производству керамзита в Московском районе. При полном запуске там трудоустроят 70 граждан.

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