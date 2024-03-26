Расцвет региона

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» в Чуйской области.

Компания станет выпускать автомобили марки Chevrolet, Isuzu.

Акылбек Жапаров отметил, что данный инвестиционный проект послужит развитию автомобильной отрасли и экономики региона. Он поручил профильным государственным органам разработать программу поддержки по реализации продукции и содействовать скорейшему запуску завода.

На начальном этапе производственная мощность предприятия составит 10 тыс. машин в год. Появится более тысячи рабочих мест.

В рамках поездки по Чуйской области глава Кабмина также посетил ряд предприятий, в том числе логистический центр с первым в стране цехом шоковой заморозки по технологии IQF, бишкекскую птицефабрику, а также завод по производству обуви в Сокулукском районе.

Кроме того, Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительных работ на новом муниципальном скотном рынке в Сокулукском районе. Там устанавливают навесы, ограждения, проводят соответствующие коммуникации.

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