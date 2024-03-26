Расцвет региона

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» в Чуйской области.
Компания станет выпускать автомобили марки Chevrolet, Isuzu.
Акылбек Жапаров отметил, что данный инвестиционный проект послужит развитию автомобильной отрасли и экономики региона. Он поручил профильным государственным органам разработать программу поддержки по реализации продукции и содействовать скорейшему запуску завода.
На начальном этапе производственная мощность предприятия составит 10 тыс. машин в год. Появится более тысячи рабочих мест.
В рамках поездки по Чуйской области глава Кабмина также посетил ряд предприятий, в том числе логистический центр с первым в стране цехом шоковой заморозки по технологии IQF, бишкекскую птицефабрику, а также завод по производству обуви в Сокулукском районе.
Кроме того, Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительных работ на новом муниципальном скотном рынке в Сокулукском районе. Там устанавливают навесы, ограждения, проводят соответствующие коммуникации.
Дата публикации: 15:50, 26-03-2024
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