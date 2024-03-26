Рустам Хафизов: “Заслуга нынешнего руководства ЮКЦ в оптимизации производства”

Рустам Хафизов — опытный горняк, работает на заводе ЮКЦ с 2008 года ведущим консультантом по управлению горными работами горного цеха, основная задача которого — своевременная обеспеченность качественными сырьевыми материалами.

«Основная моя работа — составление и выполнение планов, развитие горных работ, соответствие требованиям нормативно-технической документации и законов по охране труда, о недрах и других. И, естественно, своевременное обеспечение качественными сырьевыми материалами для стабильной работы завода.

В горном цехе работают 35 человек — инженерно-технические работники и специалисты узкого профиля: машинисты, их помощники и так далее. Он полностью укомплектован кадрами, — рассказывает Хафизов. — После того, как завод вошёл в состав корпорации «Хуасин Лтд», произошли крупные изменения на предприятии.

При этом надо отметить, что это был тяжёлый период пандемии. Это первый момент. Второй — был очень большой износ оборудования. Мои коллеги по цементному производству подтвердят, что были проблемы с работой мельницы и печи. Специалисты «Хуасин Лтд» провели глубокий технологический анализ оборудования и предприняли меры для улучшения и эффективности производства.

Раньше такие работы проводились с привлечением подрядных организаций. Но под руководством опытных китайских специалистов эту работу мы сделали сами. Также приобрели два новых буровых станка, был заново создан участок буровзрывных работ. Если раньше мы только взрывали, то сейчас сами бурим, изготавливаем взрывчатку, взрываем. Следующим этапом стало обновление горнотранспортной техники. Например, были приобретены новый экскаватор фирмы Caterpillar, более мощный и современный, и поливочные машины для дорог, чтобы было меньше пыли. В 2024 году намечается доставка ещё одного экскаватора и погрузчика фирмы Caterpillar.

Все эти меры, конечно, дали свои плоды в сторону увеличения производства. К примеру, цемент состоит на 80-85% из известняка. В 2021 году впервые нам удалось добыть больше одного миллиона тонн известняка. У нас такого ещё не было. Это связано с оптимизацией на всех этапах производства. Точно такой же рост идёт и по другим компонентам. Гипса мы добываем теперь более 40 тысяч тонн, а раньше 20-25 тонн.

Стоит ещё добавить, что в целях комплексного использования месторождений у нас на известняковом карьере раньше вскрышную породу выкидывали, собирая в отвалы. Теперь же мы и её используем для цементного производства. Это тоже связано с тем, что в наше производство пришли более опытные специалисты. Например, при прежнем руководстве мы начали строительство дополнительной конвейерной линии, но по каким-то причинам всё было остановлено. Нынешние специалисты сразу взялись за дело и сейчас начали делать линию протяжённостью 2 км, что, безусловно, благоприятно повлияет на экологию. Потому что на этом отрезке в день работают 15-20 самосвалов, а это — пыль, гарь, особенно летом.

Многое делается и для социального обеспечения людей. Например, во время ковида, когда все предприятия стояли, нынешнее руководство ЮКЦ выплатило зарплаты даже за время простоя завода. Все сотрудники были обеспечены медицинскими средствами защиты, вплоть до лекарств, плюс постоянный контроль медиков. Помимо этого, во время пандемии каждому работнику в день доплачивали определённую сумму. С зарплатой тоже проблем нет, она выплачивается вовремя и ежегодно растёт. В прошлом году также увеличили размер компенсации за питание. Есть и денежные поощрения за выслугу лет и различные достижения. К примеру, отработал человек 10 лет и ему выплачивают премию. По итогам 2022 года наш горный цех ЮКЦ по всей корпорации признан одним из самых лучших, и нам выдали премию. Сейчас к людям стали относиться более внимательно. Так, в нашем цехе 2-3 раза в месяц проводятся собрания, люди говорят о проблемах и просьбах, которые доводятся до сведения руководства.

Раньше было проблематично получить и новые запчасти. Сейчас всё решается быстро. Видимо, это связано с тем, что прежнее руководство имело всего один завод, а у корпорации «Хуасин» около 200 заводов по всему миру», — добавил Рустам Хафизов.

Бакыт БАСАРБЕК.

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