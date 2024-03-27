Отличить цифры от жизни

Одна их из приоритетных задач руководства страны — это достижение в 2024 году роста экономики на 10%. Для этого много усилий направят на улучшение возможностей бизнеса и домохозяйств. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник администрации главы государства.

Итак, по его словам, в январе-феврале текущего года рост экономики достиг 8,6%. И это несмотря на то, что специалисты называют этот период «самым медленным». Однако есть вероятность, что этот показатель на конец квартала будет выше.

— Наблюдается увеличение капитальных инвестиций более чем на половину от прошлогодних показателей: в секторе строительства рост составил 39,5%, оборот торговли вырос на 22,9%, а услуги гостиници ресторанов — на 16,8%, — сообщил представитель администрации Президента. — В первые два месяца этого года экспорт товаров увеличился почти наполовину. Со дня на день ожидается утверждение Кабмином плана по созданию 250 тысяч рабочих мест по всей стране, в соответствии с приоритетной задачей на этот год, поставленной главой государства. Кроме этого, благодаря привлечённым инвестициям и достигнутым договорённостям, а также значительным усилиям республиканских и местных властей по созданию привлекательных условий идёт работа по открытию более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса во всех секторах экономики.

Среди мер, которые, по словам представителя АП, смогут стимулировать работу бизнеса, — снижение уровня социальных выплат с 27,5% до 12% для большинства секторов экономики. Все законодательные нюансы на этот счёт Жогорку Кенеш рассмотрит в приоритетном порядке.

Однако за счёт чего они будут компенсированы и как такое снижение отразится на жизни тех, кто зависит от этих социальных выплат, спикер умолчал, но заявил, что «государство продолжит свои усилия по сокращению бедности и повышению уровня жизни населения через активные меры по созданию рабочих мест и улучшению производительности труда».

— Самая эффективная долгосрочная мера — это госпрограмма инвестиций в человеческий капитал, — продолжил он. — Уже утверждена программа по трансформации системы школьного образования «Алтын Казык» («Полярная Звезда»). В настоящее время программа пересмотра государственных подходов к организации здравоохранения находится на стадии подготовки.

Своеобразной сенсацией можно назвать заявление высокопоставленного чиновника АП, что «снижение объёма внешнего долга не может служить само по себе целью экономической политики». До этого многие кыргызстанцы считали наоборот.

— В условиях, когда страна поставила задачу по достижению ВВП в $30 млрд в 2030 году и $200 млрд к 2050 году, наша экономика должна по примеру других успешных стран активно привлекать внешние инвестиции, в том числе и заимствования внешнего долга, — сообщил далее он. — Действующая команда Президента Садыра Жапарова достигла значительных темпов роста экономики и многократного увеличения государственных доходов. Уже три года совершенно спокойно, день в день идут выплаты по обслуживанию. Хотим напомнить, что ещё несколько лет назад страна с ужасом ожидала наступления этого периода пиковых выплат внешнего долга, набранных предыдущими властями. Секвестрация бюджета и сокращение расходов по социальным статьям были практически неизбежными. Наш народ не выступает против внешнего долга.

Он лишь требует, чтобы он тратился эффективно и во имя долгосрочного улучшения уровня его жизни. Попытки неудавшихся политиков спекулировать на эту тему обречены на провал. Народ доверяет Садыру Жапарову и поддерживает проводимую им политику по созданию новых отраслей экономики и открытию предприятий, которые дадут мощный эффект и обеспечат поддержку роста уровня жизни.

Кыргызстан не может не привлекать внешние долгосрочные кредиты на льготных условиях для строительства гидроэлектростанций, инвестиций в человеческий капитал и создания новых рабочих мест.

Напомним, согласно законам экономики, чем быстрее растёт ВВП страны, тем скорее поднимается уровень жизни её граждан. Расширяется производство, растут зарплаты, правительство увеличивает расходы на различные социальные программы и нужды людей.

Согласно данным Нацстаткома, прожиточный минимум на конец 2023 года составлял чуть больше семи тысяч сомов. В начале 2024 года Министерство финансов заявило, что ожидает по итогам года снижения уровня инфляции на 10%, но это только в том случае, если цены на энергоносители будут стабильные.

Однако Министерство энергетики внесло свои корректировки в этот прогноз, заявив, что вместо июня, как было запланировано ранее, тарифы на электроэнергию скорректируют в сторону увеличения уже в мае. Стоит ли говорить, как это скажется на ценах на товары, уровне инфляции в целом и жизни граждан страны?

Ещё один важный момент, на котором остановился представитель администрации Президента — снижение Национальным банком в апреле этого года учётной ставки, так как, по его словам, это «задерживает рост экономики, сильно увеличивает стоимость кредитов для нашего бизнеса и домохозяйств».

— С 1 марта по декабрь 2022 года они держали ставку 14%, и с декабря 2022 года по сей день — 13%, — напомнил спикер. — Мы ожидаем от них (Нацбанка) снижения учётной ставки, так как считаем, что мы пережили проблему инфляции, и такая слишком острожная политика Национального банка в отношении учётной ставки не оправдана. Он держит её на высоком уровне. Это ультраконсервативная политика.

Ожидать, конечно, от регулятора можно, но вот приказать ему никак нельзя. Потому как, согласно статье № 8 Конституционного закона «О Национальном банке», «государство гарантирует независимость Национального банка в осуществлении его полномочий. Вмешательство государственных органов в законную деятельность Национального банка не допускается», и второе «Кыргызская Республика не несёт ответственности по обязательствам Национального банка, равно как Национальный банк не несёт ответственности по обязательствам Кыргызской Республики».

Следует учитывать также, что Национальный банк — это орган государственной власти со специальным статусом. Он не входит ни в одну из трёх ветвей власти, считаясь самостоятельной организацией. Любое вмешательство государственных органов в законную деятельность Национального банка не допускается, это нарушение закона.

Добавим, что независимый статус Нацбанка существует не только в Кыргызстане. Во всех странах мира центральный или национальный банк — отдельное, самостоятельное юридическое лицо. Это очень важно, иначе теряется сам смысл такого регулятора.

Кроме того, как считают эксперты Евразийского банка развития, увеличения цен в связи с ростом тарифов на электроэнергию вряд ли можно будет избежать, а дальнейший их рост и давление на внутреннем валютном рынке может серьёзно препятствовать снижению учётной ставки.

Да и торговый баланс пока не в нашу сторону. Согласно данным Нацстаткома, по итогам января 2024 года внешнеторговый оборот достиг $1 миллиарда 168,8 миллиона, что на 36,8% выше показателя прошлого года. При этом экспорт составил чуть больше $181,3 миллиона, а импорт — $987,5 миллиона.

Коснулся высокопоставленный чиновник и такой деликатной темы, как продажа золота и цены на него. Его поставки за рубеж начнутся в апреле 2024 года. Покупать драгоценный металл будет крупнейший зарубежный банк по ценам Лондонской биржи.

В этом году планируется продать 10-12 тонн золота. По словам представителя администрации главы государства, ОАО «Кыргызалтын» напрямую выходит на внешний рынок.

— Золото, которое пойдёт на продажу за рубеж, будет продаваться по цене Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов на день поставки, — пояснил спикер.

Покупать золото будет один из крупнейших зарубежных банков, специализирующихся на таких операциях. Название этого банка пока не раскрывается. По словам чиновника, именно с этим банком «Кыргызалтын» заключил контракт, который будет способствовать самому прозрачному способу продажи золота для КР. Некоторую его часть «Кыргызалтын» оставит внутри страны. Оно пойдёт на нужды нового завода по производству мерных слитков в Кара-Балте. Ранее к руководству страны обращались сотни «серьёзных людей и откровенных мошенников» с предложением выкупа золота. Все они просили дисконт, но власти настаивали на продаже по цене Лондонской биржи.

Чтобы было абсолютно честно и прозрачно, «Кыргызалтын» будет продавать по лондонской цене. Государство приложило большие усилия, чтобы «Кыргызалтын» смог выйти самостоятельно на этот рынок.

У Национального банка, основного покупателя производимого в стране золота, сейчас в запасе чуть более 50 тонн драгметалла, и Кабмин хотел бы, чтобы регулятор продолжал закупать золото. Но, к сожалению, возможности Нацбанка небезграничны.

По словам спикера, каждый раз, когда регулятор покупает золото, он увеличивает денежную базу на миллиарды сомов. Это огромная масса денег, которые потом он должен из экономики обратно изымать. По этому поводу уже были неоднократные рекомендации Международного валютного фонда, что это неоправданно и очень сильно нагружает Национальный банк. Более того, это увеличивает инфляцию.

При этом сотрудник администрации Президента добавил, что Национальный банк, конечно, будет продолжать пользоваться своим правом приоритетного выкупа золота.

Кстати, предположительно, именно в пригороде Лондона живёт сын бывшего президента Курманбека Бакиева — Максим Бакиев, экстрадиции которого добивалась от властей Великобритании наша Генеральная прокуратур.

Но этак так, для справки, и вообще это может быть лишь просто совпадением.

Любовь БОРИСЕНКО.

Фото Акчабар.

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