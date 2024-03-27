У горя нет границ

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил посольство России в Кыргызстане.

Он оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью граждан в результате террористического акта в комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве.

Отметим, что ранее Акылбек Жапаров направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину, выразив глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, повлёкшим многочисленные жертвы.

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