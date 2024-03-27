За отсутствие тепла придётся ответить

Президент Садыр Жапаров провёл рабочее совещание по вопросу реформирования и модернизации ГП «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики.



Главе государства доложили о технико-экономических показателях, достигнутых результатах, а также о планах по оптимизации и реформированию предприятия. Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что в настоящее время на балансе у «Кыргызтеплоэнерго» находятся 160 котельных, которые обеспечивают теплом 53 тысячи 226 абонентов по всей республике, 75 процентов из указанного количества потребителей составляет население. Он отметил, что по итогам 2023 года в результате объединения региональных филиалов, а также улучшения эффективности деятельности чистая прибыль предприятия составила порядка 111 млн сомов. Вместе с тем Таалайбек Ибраев сказал, что из-за низкого тарифа для населения ежегодно из государственного бюджета выделяется около двух млрд сомов в качестве субсидий.

Заслушав информацию, Президент подчеркнул, что в системе теплоснабжения по-прежнему наблюдаются коррупционные проявления, и напомнил, что ещё будучи депутатом Жогорку Кенеша он не раз поднимал вопрос реформирования предприятия. Садыр Жапаров считает важным в оперативном порядке пересмотреть деятельность ГП «Кыргызтеплоэнерго», повысить ответственность руководителей местных органов власти и обеспечить эффективность расходования бюджетных средств. По его словам, одним из критериев оценки деятельности мэров, акимов и полномочных представителей Президента в областях должны стать показатели по обеспечению теплом абонентов и вывод объектов тепло-снабжения на уровень самоокупаемости. В этой связи Президент поручил принять комплекс мер, направленных на повышение эффективности системы теплоснабжения, и установить срок, по истечении которого выплата субсидий прекратится.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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