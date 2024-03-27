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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«Лицо» страны


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол».

 

 

Он поручил в течение 10 дней навести порядок вокруг и на территории всех КПП страны. Глава Кабмина отметил важность создания надлежащих условий для прохождения граждан и гостей страны через контрольно-пропускной пункт.

 

Акылбек Жапаров велел демонтировать павильоны, нефункционирующие строения вокруг КПП. Также облагородить территорию, обеспечить безопасность дорожного движения.

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Дата публикации: 15:56, 27-03-2024

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