«Лицо» страны

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол».
Он поручил в течение 10 дней навести порядок вокруг и на территории всех КПП страны. Глава Кабмина отметил важность создания надлежащих условий для прохождения граждан и гостей страны через контрольно-пропускной пункт.
Акылбек Жапаров велел демонтировать павильоны, нефункционирующие строения вокруг КПП. Также облагородить территорию, обеспечить безопасность дорожного движения.
Дата публикации: 15:56, 27-03-2024
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