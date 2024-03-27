Безопасности ради

Разговор шёл о предупреждении преступлений, актов насилия с использованием оружия в местах массового отдыха граждан.

— Один из самых важных вопросов современности — это эффективное противодействие террористической деятельности. Терроризм совершенствуется, изменяет формы и методы, приобретая всё более изощрённый характер. Недавние трагические события, которые произошли в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, тому подтверждение, — заявил Нурбек Алиев.

Он призвал владельцев и администраторов торговых комплексов и бизнес-центров ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объектов, установить систему сигнализации, аудио- и видеозаписи, тревожных кнопок.

Кроме этого, по словам заместителя министра, необходимо проводить ежедневные обходы помещений и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов, тщательный подбор и проверку кадров службы безопасности, периодическую комиссионную проверку складских помещений.

Следует также организовать проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях в случаях эвакуации посетителей. При заключении договоров аренды помещений в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений.

Автор: -