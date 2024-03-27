Миссия завершена

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял дуайена дипломатического корпуса, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрея Страчко по случаю завершения его дипломатической миссии.



В Бишкеке от имени министра иностранных дел Жээнбек Кулубаев по случаю священного месяца Рамазан организовал официальный ужин — ифтар для глав иностранных дипломатических миссий и международных организаций в нашей республике.

Глава внешнеполитического ведомства в своём приветственном слове поздравил представителей дипломатического корпуса со священным месяцем Рамазан, а также с праздником Нооруз. Особо отметил, что священный месяц Рамазан несёт в себе истинное значение и общие универсальные ценности ислама, консолидируя и укрепляя доверие, терпимость, солидарность и дружбу в каждом обществе и в мире в целом. Жээнбек Кулубаев пожелал всем гостям крепкого здоровья, добра и мира, а также благополучия и дальнейших успехов в их дипломатической деятельности в нашей стране.

На вечере состоялся обмен поздравлениями и добрыми пожеланиями в этот священный месяц для всех мусульман.

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