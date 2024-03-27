Исполнение на бис

В Бишкеке прошёл финал сразу двух отборочных туров XXII Международного детского музыкального конкурса и XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск — 2024», который состоится в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский Базар» в Беларуси.

Национальный отборочный тур помог выявить талантливых юных исполнителей в жанре эстрадной песни от 8 до 14 лет со всего Кыргызстана. Из присланных на предварительный онлайн-кастинг 49 видео-заявок в финал отобрано 12 лучших из Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Чуйской областей и города Бишкека. А также впервые проведён отбор среди молодых исполнителей от 18 до 31 года.

Просмотрев конкурсные выступления участников в двух турах, жюри признало победителем в детском конкурсе 14-летнюю Раяну Алибаеву, во взрослом отборе лучшим стал Азамат Азимов. Они получили право быть представленными на фестивале «Славянский базар в Витебске» от Кыргызстана в этом году.

Выступления юных талантов оценивало компетентное жюри, в его составе: Гульнара Тойгонбаева, Эркин Меерканов, Юлия Руцкая, Бек Исраилов и Омурбек Андарбеков.

Организатором Национального отборочного тура в Кыргызстане является ОФ «Арт Булак».

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