Сезон не за горами

Тринадцать компаний туристического сектора страны при содействии Фонда развития туризма Кыргызстана приняли участие в юбилейной 30-й Международной выставке туризма и гостеприимства «MITT», проходившей в Москве.

Кыргызстанские туроператоры представили информацию об уникальных туристических возможностях страны, традиционной культуре, а также о современных инновациях и проектах в сфере туризма. Активную помощь в оформлении стенда оказала кыргызская диаспора в Москве.

Также посольством Кыргызстана в России оказано содействие Фонду поддержки развития туризма в проведении двусторонних переговоров с директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никитой Кондратьевым и заместителем директора Российского туристического форума «Путешествуй» Фонда «Росконгресс» Любовью Мордвинцевой.

Кроме этого, сотрудники кыргызской дипмиссии и представители кыргызской диаспоры в Москве организовали торжественное празднование весеннего праздника Нооруз.

На специальной площадке выставки зрителям представили большую концертную программу, подготовленную фольклорным ансамблем «Асыл Ордо», солистами которого являются граждане Кыргызской Республики, трудящиеся на территории Москвы.

Национальная экспозиция Кыргызской Республики, на которой представили широкую информацию об уникальных туристических возможностях страны, традиционной культуре, а также современных инновациях и проектах в сфере туризма, выставили и изделия национального ремесленно-прикладного искусства, в том числе изделия из кожи, войлока и шерсти. Особую привлекательность выставке придали национальные войлочные ковры, представленные Обществом ремесленников в Москве «Кыргыз кербен».

Посетители и гости мероприятия дегустировали кондитерские изделия кыргызской национальной кухни, приготовленные Общественным объединением кыргызских кондитеров в Москве.

Наша справка. Международная выставка туризма и гостеприимства «MITT» — крупнейшее мероприятие в области туризма, в ходе которого участники обмениваются опытом, заключают сделки, планируют дальнейшие проекты. Выставка проходит при поддержке правительства Российской Федерации, комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитета Совета Федерации по социальной политике и других органов власти. Среди профессиональных участников мероприятия — 768 компаний из 21 страны и 57 регионов России. Среди зарубежных гостей национальные стенды открыли Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Китай, Индия, Египет, Иран, Таиланд, Тунис, Турция, Шри-Ланка и другие.

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