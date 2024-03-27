Жизнь продолжается, или Эмоции, подаренные кистью

Первой весенней выставкой, приуроченной к Ноорузу, в мемориальном доме-музее имени Ольги Мануйловой стала экспозиция картин художника Алмазбектина Кожегулова, в которой собраны разножанровые произведения: портреты, живописные композиции, шерстяная акварель и работы декоративно-прикладного направления.

Выставка этого автора представляет картины родной ему природы со всеми её красками. Конечно же, это также чувства, ощущения нашего современника, художника, который постарался и смог в своих произведениях передать ту радость жизни, что он испытывает прежде всего от весны. Выставка его и была приурочена к её приходу и к главному народному празднеству. В картинах — сюжеты и сценки из быта и жизни кочевников-современников, родная им природа. Есть и их портреты, причём созданные автором не только в живописном жанре, но и классической вышивке и в стиле шерстяной акварели (портреты одноклассников, жены, родных и просто сельчан — работы «Гульмира», «Лена»).

В экспозиции также художественные портреты людей, которых автору доводилось встречать в жизни или читать о них. Это целая серия портретов семьи президента Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, портрет исторической личности турецкого лидера Кемаля Ататюрка. Через чувства художник пытается передать связь поколений, привить семейные ценности детям и молодёжи. У него есть портретные работы, написанные простым или цветным карандашом и вышитые вручную автором по созданным ранее эскизам. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, и художник профессионально выполнил её.

Видимо, «магия портрета» давно стала одним из любимых направлений в творчестве Кожегулова ещё в самом его начале. Он видит в таких работах возможность передать «маленькую жизнь», заронить эмоцию в человеческом сердце. Работа так увлекла художника, что он стал вышивать своих героев. Этот стиль — один из определяющих в его творчестве, а первыми работами в этом направлении были портреты родных и односельчан.

Все созданные художником образы объединяет то, что они близки по духу и мыслям самому художнику. Почему он выбрал портрет и усложнил свою творческую задачу в этом жанре? Он говорит, что вокруг много интересных людей и хочется показать какую-то индивидуальность. Глядя на его произведения, портреты, испытываешь то радость, то грусть. Именно такие эмоции несут и сами картины.

По словам автора, через подобные портретные произведения он старается поднимать социальные темы, передавать молодёжи чувства уважения к старшим, семейные традиции. Ключевой акцент его работ сосредоточен на эмоциональных переживаниях, которые должна вызвать каждая картина у людей, что на них смотрят. «В образе каждого героя моих картин мне хотелось показать мир, его определённую составляющую. Главное — создать не копию внешности человека, а передать его настроение и сделать картину живой, вызывающей эмоции», — говорит А. Кожегулов.

Художник хорошо работает и в живописном жанре, делая творческий акцент на цвет и объём («Зима в Ала-Буке», «Красавица», «Эскиз», «Куркура», «Белек», «Весна», «Ала-Бука»). Казалось бы, на полотне просто трава и цветы, но выглядят они как живые. Добивается этого художник тем, что каждая его картина точно выверена с точки зрения композиции. Свои авторские впечатления на пространстве холста он передаёт сжато и обобщённо, а мощным смысловым аргументом всегда выступает цвет. Алмазбектин Кожегулов старается создать в своих самобытных композициях целостный художественный мир, где живут и трудятся люди, где встречаются тревога и грусть, но всегда есть место красоте и надежде.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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