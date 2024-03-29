С наилучшими пожеланиями

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызстане Андрея Страчко по случаю завершения его дипломатической миссии.

Глава государства поблагодарил посла за проделанную работу и личный вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Беларусью, активную работу в качестве дуайена дипломатического корпуса в Кыргызстане и постоянное участие в благотворительных мероприятиях, проводимых в стране.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что за период дипломатической миссии Андрея Страчко произошла значительная активизация динамики двусторонних отношений между Кыргызстаном и Беларусью. Президент констатировал, что за 7 лет пребывания в стране посол Беларуси стал свидетелем значимых перемен в Кыргызстане, политических и социально-экономических реформ, которые непосредственно направлены на обеспечение благополучия народа страны. Он подчеркнул, что в рамках продолжения курса перемен одно из приоритетных направлений политики государства — это развитие промышленного сектора. В этом плане видится огромный потенциал для совместной кооперации промышленных проектов, по которым у Беларуси имеется богатый опыт. И подчеркнул о необходимости использовать имеющийся потенциал двустороннего взаимодействия.

В свою очередь посол Андрей Страчко поблагодарил Президента Садыра Жапарова за возможность встретиться, выразив признательность кыргызской стороне за поддержку в успешном выполнении своей дипломатической миссии. Он с удовлетворением подчеркнул, что за время его пребывания в Кыргызстане, начиная с 2017 года, товарооборот между странами вырос практически в 2,5 раза, отметив высокий темп роста кыргызского экспорта. Вместе с тем Андрей Страчко констатировал, что белорусская сторона пристально наблюдает за теми изменениями, которые происходят в Кыргызстане, и надеется, что выбранный страной путь развития, отвечающий интересам народа, продолжится.

В завершение Президент Садыр Жапаров пожелал успехов Андрею Страчко в предстоящей новой государственной деятельности.

Фото Султана

ДОСАЛИЕВА.

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