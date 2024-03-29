Взаимовыгодное партнёрство

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию АО «Газпромбанк» во главе с заместителем председателя правления Алексеем Матвеевым.

Глава Кабмина выразил соболезнования гостям в связи с трагедией, произошедшей 22 марта и повлёкшей многочисленные человеческие жертвы в «Крокус Сити Холле».

Стороны обсудили финансирование инфраструктурных проектов республики в сфере энергетики, дорожного строительства, государственных закупок, банковского сопровождения, лизинговых услуг и государственно-частного партнёрства.

Председатель Кабмина отметил, что данная встреча даст дополнительный импульс для дальнейшего эффективного взаимодействия между Кыргызстаном и «Газпромбанком» и выразил готовность внедрения других инструментов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь Алексей Матвеев рассказал о ходе реализации совместных проектов, особое внимание обратив на кейсы в области банковского сопровождения и предоставления лизинговых услуг.

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