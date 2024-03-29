Вклад в развитие страны

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по странам Центральной Азии Татьяной Проскуряковой.
Они обсудили ход реализации ранее достигнутых договорённостей и перспективных программ двустороннего сотрудничества.
В частности, глава Кабмина отметил важность качественной реализации проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, который имеет широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для страны, так и для Центрально-Азиатского региона.
Стороны затронули и предстоящие «весенние встречи» Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также энергетический форум в Австрии в июне.
В завершение встречи Акылбек Жапаров наградил Почётной грамотой Кабинета министров главу представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навида Хассана Накви за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.
Дата публикации: 15:57, 29-03-2024
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