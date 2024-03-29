Вклад в развитие страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по странам Центральной Азии Татьяной Проскуряковой.



Они обсудили ход реализации ранее достигнутых договорённостей и перспективных программ двустороннего сотрудничества.

В частности, глава Кабмина отметил важность качественной реализации проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, который имеет широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для страны, так и для Центрально-Азиатского региона.

Стороны затронули и предстоящие «весенние встречи» Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также энергетический форум в Австрии в июне.

В завершение встречи Акылбек Жапаров наградил Почётной грамотой Кабинета министров главу представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навида Хассана Накви за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

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