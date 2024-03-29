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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Развивайся и плати налоги


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором бизнес-группы «Яндекс» Даниилом Шулейко.

 

В своей речи он отметил, что налоговое законодательство страны позволяет масштабировать практически любой бизнес. Для инвесторов, которые готовы добросовестно платить налоги, государство создаёт все условия для развития.

 

В данном контексте глава Кабмина подчеркнул важность внедрения функции автоматизированной налоговой отчётности для водителей в действующем приложении, отметив необходимость автоматической передачи соответствующей информации в налоговые органы.

 

В свою очередь Даниил Шулейко подчеркнул, что почти каждый седьмой житель страны пользуется услугами «Яндекса», и на сегодняшний день более 100 тысяч водителей могут зарабатывать на платформе «Яндекс Go».

 

Он также добавил, что в Кыргызстане созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и компания «Яндекс» намерена и далее улучшать свои сервисы в стране.

 

Кроме этого, достигнута договорённость организации визита в страну группы передовых российских специалистов в сфере искусственного интеллекта и IT для проведения консультаций с отечественным информационным рынком.

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Дата публикации: 15:56, 29-03-2024

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