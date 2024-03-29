Развивайся и плати налоги

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором бизнес-группы «Яндекс» Даниилом Шулейко.

В своей речи он отметил, что налоговое законодательство страны позволяет масштабировать практически любой бизнес. Для инвесторов, которые готовы добросовестно платить налоги, государство создаёт все условия для развития.

В данном контексте глава Кабмина подчеркнул важность внедрения функции автоматизированной налоговой отчётности для водителей в действующем приложении, отметив необходимость автоматической передачи соответствующей информации в налоговые органы.

В свою очередь Даниил Шулейко подчеркнул, что почти каждый седьмой житель страны пользуется услугами «Яндекса», и на сегодняшний день более 100 тысяч водителей могут зарабатывать на платформе «Яндекс Go».

Он также добавил, что в Кыргызстане созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и компания «Яндекс» намерена и далее улучшать свои сервисы в стране.

Кроме этого, достигнута договорённость организации визита в страну группы передовых российских специалистов в сфере искусственного интеллекта и IT для проведения консультаций с отечественным информационным рынком.

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